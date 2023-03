Ozil anuncia fim da carreira e traz à tona o maior drama dos jogadores: a hora de parar

A hora de parar é um dos maiores dramas do jogador de futebol. Com o passar do tempo, a rotina de treinos, viagens, jogos, pressão por vitórias, críticas pelas derrotas, ameaças, desconfianças e vários outros fatores vão tirando o brilho dos olhos. O que era prazer e realização de sonho, para muitos se torna um fardo que para alguns nem os milionários ganhos parece compensar. Mas como parar? Como ter coragem de abandonar essa vida?

O alemão Ozil, talentoso meio-campista campeão do mundo em 2014 e com sucesso em clubes de seu país, no Real Madrid e no Arsenal, acaba de ter essa coragem. Aos 34 anos. Cedo ainda no mundo da bola.

No seu caso, as seguidas contusões foram determinantes. Ele se tratava e voltava, mas já não tinha o mesmo rendimento, e se machucava de novo. Foi se estressando, se desiludindo, até que "capitulou".





Ozil já não tinha mais prazer com a vida no futebol, que vai além, muito além, do jogo. E sem esse prazer, sem esse brilho nos olhos, é difícil encontrar motivação para continuar. Vários admitem isso, ainda que não com todas as letras. E o futebol vira um fardo, um sacrifício.

Neymar é um exemplo. Por mais que se esforce, tente focar, e por mais que negue, nitidamente já não sente mais o prazer de antes. As críticas que recebem por seu comportamento como jogador - muitas pertinentes, ressalte-se -, as seguidas contusões, a caça em campo de que é alvo por seu estilo técnico e por sua incontrolável mania de provocar os adversários, as frustrações em Copas do Mundo, além do passar do tempo, reduzem sua disposição.

Muitas vezes suas expressões e/ou declarações mostram alguém enfastiado, alguém que queria estar longe dali (por dali, entenda-se futebol). Nem os desafios a que é submetido e as marcas que ainda pode alcançar na carreira parecem motivá-lo. Mas Neymar nem pensa em parar (ou melhor, talvez até pense, mas há tanta coisa que impede...)

O máximo que faz para mostrar sua desilusão é dar declarações como a do ano passado, no qual disse que gostaria de jogar na MSL, pois o calendário do futebol nos Estados Unidos é bem mais tranquilo. Ou seja, sobraria mais tempo para todas as outras coisas que ele sente prazer em fazer - e só pode fazer a maioria delas porque o futebol lhe dá essa possibilidade.

Claro que Neymar não deve parar aos 31 anos (embora isso seja uma decisão dele). Seria quase um crime de lesa-futebol. Mas é ruim e preocupante ver alguém com seu talento já de farol baixo tão cedo.

Tomara que Neymar não venha a seguir, por exemplo, os passos de Ronaldinho Gaúcho, craque ímpar que se desiludiu com o futebol e largou a carreira antes de parar de jogar. Isso mesmo! Ronaldinho foi jogador profissional, a rigor e com boa vontade, até 2013. Depois, assinou contratos, perambulou por alguns clubes, mas não era mais um jogador. A rotina da vida no futebol e a responsabilidade já não o interessavam.

Ronaldinho lesou alguém? Não. Mesmo porque foram os clubes que fecharam os olhos à realidade e se propuseram a contratá-lo. Mas sua dificuldade para assumir de forma definitiva o fim da carreira dá a dimensão de como é complicado para um jogador de futebol se aposentar. Complicação que Mezut Ozil conseguiu transpor.