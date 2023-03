Palmeiras e São Bernardo é um jogo que expõe o quanto o Paulistão é esdrúxulo

Palmeiras e São Bernardo abrem neste sábado as quartas de final do Paulistão 2023, fazendo um dos jogos que expressam bem o quão esdrúxulo é o regulamento daquele que pode ser considerado o principal campeonato estadual do Brasil. A outra partida que corrobora essa situação ridícula será no domingo, entre Corinthians e Ituano.

Dois jogos de quatro. Metade do que restou no campeonato, considerando-se este início da reta final.

Palmeiras e São Bernardo foram disparados os melhores da primeira fase, quando, como todos os outros, entraram em campo 12 vezes. Fizeram 28 e 26 pontos, respectivamente - o São Paulo e o Água Santa, os que chegaram mais próximos, somaram 23.

Mas um deles cairá fora após pouco mais de 90 minutos, que podem ser acrescidos de uma decisão por pênaltis. Não haverá outra chance, posto que a fase não prevê jogo de volta, só de ida.

Palmeiras, de Raphael Veiga, tem a melhor campanha e pode ser eliminado em um jogo; regulamento manco

Assim, dos dois melhores do Paulistão, um ficará pelo caminho. Na hipótese de ser o São Bernardo o eliminado, e se ele for superado nos pênaltis, irá passar a assistir de casa mesmo tendo mais pontos que São Paulo ou Água Branca.

Domingo ocorrerá a outra partida que reforça a má qualidade do regulamento, uma vez que o Ituano, que chegou à última rodada da primeira fase podendo tanto se classificar como ser rebaixado, estará na Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians.

Continua após a publicidade

O time de Itu fez campanha pífia. Apenas 12 pontos. Somente 2 a mais que um dos degolados, o São Bento. Mas, no caso de uma zebra, estará entre os quatro primeiros colocados do Estado mesmo com campanha pior do que pelo menos seis adversários.

Fazer o quê? Agir. Já passou da hora de corrigir tais discrepâncias, e Federação Paulista e clubes terão praticamente um ano para fazê-lo, visando o torneio de 2024.

Talvez o melhor seja criar dois grupos de 8, ou fazer como o Campeonato Carioca, que tem um turno e um grupo únicos (a Taça Guanabara), com todos somando pontos, e depois coloca na semifinal - em ida e volta - o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro.

O Rio tem menor número de clubes em seu campeonato. São 12. São Paulo tem 16. E as datas são exíguas, posto que logo entra o Brasileirão, além de competições concomitantes como a Copa do Brasil e os torneios continentais.

Mas com um pouco de boa vontade dá para fazer. A rigor, seria preciso arranjar mais uma data além das 16 atuais. Não é um problema insolúvel.

Assim, poderia se fazer uma primeira fase que classificasse os oito primeiros para a etapa seguinte. Nela, jogaria o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente.

Continuará sendo possível o oitavo eliminar o primeiro - ou seja, o pior até então tirar o então melhor do campeonato? Claro, isso às vezes acontece. No Brasileiro de 2002, por exemplo, o Santos terminou a primeira fase como oitavo, no primeiro mata-mata eliminou o São Paulo, que havia sido o primeiro, embalou e acabou chegando ao título.

Continua após a publicidade

Ainda assim, o campeonato ficará mais equilibrado. E mais competitivo. No final, sem essas situações esdrúxulas, o Paulistão ficará mais valorizado.