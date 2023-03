Paulistão não está decadente só porque 3 grandes saíram cedo da briga; já perdeu força faz tempo

O Água Santa era um time de várzea até pouco mais de 10 anos atrás. No final de 2011 tornou-se um clube profissional e em 2013 disputou o equivalente à quarta divisão do Campeonato Paulista. Dez anos depois, está na decisão do título da divisão principal do Estado. Bastou para a polêmica ser criada. Terá o Paulistão se transformado em um torneio de várzea?

Claro que não - e olha que a várzea é uma das melhores coisas do futebol brasileiro. Mas quem faz tal insinuação - mesmo sem proferir ou escrever a palavra várzea -, quer na realidade discutir se o Campeonato Paulista, sempre arvorado à condição de melhor Estadual do País, perdeu qualidade, empobreceu. Se é uma competição ruim, disputada por ser obrigatória no calendário, e nada mais.

A sustentar a tese o fato de um time que há uma década nem profissional era estar na final, além de dois pequenos, o quase rebaixado Ituano e o rico RB Bragantino terem chegado à semifinal. Enquanto isso, Corinthians, São Paulo e Santos assistem da arquibancada, posto que não tiveram competência para estar dentro de campo.

Aconteceu neste ano. Havia décadas que não se tinha três pequenos entre os quatro melhores do Paulistão (e mesmo a presença de um não grande, um Guarani, um Ituano, um Botafogo de Ribeirão Preto, na decisão, é algo eventual). Mas é o suficiente para se começar a bradar sobre a decadência do Campeonato Paulista, e por extensão do próprio futebol paulista.

Dizer que o Campeonato Paulista perdeu força, cá entre nós, é descobrir a América. É claro, é óbvio, principalmente para quem acompanha o futebol há algumas décadas, que o Paulista perdeu força. Como, de resto, todos os Estaduais - pelo menos os que têm equipes com participação assídua nas duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Reflexo da mudança do futebol, sobretudo economicamente.

Houve um tempo em que os Estaduais eram os principais campeonatos do País. Duravam meses a fio, superavam em interesse e importância Regionais como Rio-São Paulo e também o Campeonato Brasileiro - nas suas mais variadas versões.

Continua após a publicidade

Aliás, houve um tempo em que nem a Libertadores tinha importância para o futebol brasileiro, cujos clubes preferiam se concentrar mais nos Estaduais e em excursões ao Exterior - nesse caso, sobretudo pelo aspecto financeiro.

Mas a partir dos anos 1980 isso começou a mudar. Com o Nacional e a Libertadores mais atraentes financeiramente, o Estadual perdeu força. Com isso, os clubes pequenos também começaram a ter dificuldade de montar, e manter, bons times. Mesmo porque em nível mais amplo o Brasil também passou por crises econômicas que tornaram a "aventura" de investir no futebol, ainda mais em times pequenos, mais difícil.

Os Estaduais foram encolhendo, os clubes pequenos foram ficando mais fracos, o nível caiu, os grandes foram aproveitando para muitas vezes usar a competição para preparar o time para voos maiores - mesmo com o risco de turbulência que representa tomar uma borboada no Estadual...

Mesmo o forte interior paulista há muito não produz times fortes como no passado. Há sempre um ou outro um pouco melhor, mas há vários anos que o nível é baixo.

Ou seja, não tem nada a ver com o atual torneio, em que três grandes nem chegaram perto da taça.

O Paulista, como os outros Estaduais, já perderam qualidade há pelo menos três décadas. Sobrevive de um ou outro grande jogo e, claro, da rivalidade, principalmente entre os times grandes.

Por isso, quando os grandes estão fora da briga a competição esfria, perde a graça. Mas não está menor do que o Campeonatos Paulistas de passado recente que tiveram dois grandes se enfrentando na decisão. Apenas neste ano aconteceu uma situação circunstancial. Nada mais do que isso.