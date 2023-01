Quando a justiça espanhola, a 'real' federação e o Real Madrid vão agir sobre o racismo contra Vini Jr.

A criminosa ameaça - sim, ameaça, e não simples provocação - a Vinicius Junior, na forma de um boneco com a camisa do atacante enforcado em um viaduto de Madri, não foi a primeira da torcida do Atlético de lá contra o brasileiro. Mas tem tudo para se tornar mais uma. Por quê? Por causa da incrível, diria mesmo criminosa, omissão de vários setores que deveriam agir com rigor.

Vinícius se tornou alvo de perseguição por parte de uma parte criminosa da torcida do Atlético não porque querem ofendê-lo simplesmente, desconcentrá-lo, fazê-lo reagir. É perseguido porque os perseguidores perceberam, logo de cara, que contariam com o benefício da impunidade.

Vejamos os ataques mais recentes. Em setembro, ele foi insultado por "torcedores" e o que fez o Atlético de Madrid? Suspendeu três deles, medida para lá de inócua. Pelo menos fez algo. Pior foi o Ministério Público espanhol, que simplesmente arquivou o inquérito, sob o argumento de que as ofensas foram feitas no calor da paixão club

Vinicius Junior foi vítima de mais um ato criminoso; impunidade encoraja a bandidagem Foto: Estadão

ística.

O MP espanhol agiu em convivência, e/ou com a conivência, da polícia, que fez um averiguação malfeita das imagens disponíveis do ofensores. Recurso que a polícia, no mundo inteiro, utiliza quando não quer chegar a lugar nenhum.

E o que aconteceu com um tal de Pedro Bravo, o líder de empresários de atletas na Espanha que não sabe o que é um jogador de futebol talentoso e que confundiu os dribles e carrapetas de Vini Jr. com "macaquices"? Nada.

Enquanto isso, o ofendido segurava a onda. Vinicius Junior só se manifestou, cobrando providências da La Liga, a entidade que "organiza" o campeonato espanhol (com c e e minúsculos mesmo), depois de ser agredido pela terceira vez. E o que fez o presidente da entidade, um tal de Javier Tebas? Disse que o brasileiro estava mal informado sobre a ações da entidade contra o racismo.

Mas só depois da grita do jogador e do pessoal do Real Madrid - pessoal de campo -, é que a liga apresentou denúncia a órgãos competentes. Faz cerca de um mês e até agora nenhuma providência foi tomada, nenhuma punição foi aplicada.

Já que é assim, por que então não imitar os Zetas mexicanos e enforcar o inimigo e pendurá-lo em um viaduto? Até porque, é só uma simulação, uma simples provocação.

E o que aconteceu? Uma enxurrada de notas oficiais, ao estilo copia e cola, de repúdio de clubes, associações, ligas...

Providência que é bom, nada. Punição? Bem...

Está na hora de esportivamente, a La Liga primeiro multar e depois, na reincidência, punir com suspensão o Atlético de Madrid. E Florentino Perez tomar vergonha na cara e ameaçar, e cumprir se preciso for, tirar o time da competições espanholas se o racismo continuar.

Mas isso não vai acontecer, afinal há milhões em jogo - de euros. E o dinheiro fala mais alto.

Continua após a publicidade

Do ponto de vista jurídico, e sem conhecer as leis espanholas, creio que a Justiça, que está agindo de maneira exemplar no caso de estupro que tem Daniel Alves envolvido, tem de agir com rigor e correção contra os racistas.

Do contrário, torçamos para que a "simulação" da madrugada desta quinta-feira, 26 de janeiro de 2022, não venha a se tornar algo real.