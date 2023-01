Que inveja da Argentina! Tem um craque e um técnico de verdade!

Lionel Andrés Messi Cuccittini. Cidadão argentino, nascido 35 anos atrás na aconchegante cidade de Rosário. Ele deve muito ao futebol. O futebol atual deve tudo a ele. Aliás, não deve mais. Neste domingo, 18 de dezembro, data improvável para uma final de Copa, o futebol deu a quem tanto lhe deu, o título que lhe faltava. Messi é campeão do mundo!

Messi foi divino na final contra a França. Foi novamente divino. Mas a Argentina, na decisão e na Copa, foi ainda maior. Di María também foi espetacular. De Paul teve atuação incrível. Martínez, decisivo. E por aí vai...Mas os hermanos do Sul tiveram mais, muito mais.

Messi fez de uma última Copa a sua Copa. E conquistou um título mais do que merecido

Os argentinos mostraram o real sentido de ser um time. Ferido teve cobertura, ou seja, quem errava ou perdia a bola era imediatamente socorrido. Jogaram com a disposição de sempre. Lutaram por todas as bolas, mesmo aquelas sem importância e nenhuma utilidade prática. Não deixavam em nenhum momento de avisar à França: essa bola é nossa!

Acabaram cansando, claro. E sofreram contra uma bela seleção, que tem belos jogadores, um deles extra extra extraclasse. Mas jamais deixaram de lutar, de acreditar. E olha que sofreram reveses capazes de nocautear qualquer um.

A Argentina também teve um treinador. Na melhor acepção da palavra. Alguém sem experiência anterior, jovem, mas que entende de futebol. É corajoso. É simples, prático, objetivo. Não paneleiro, não é afeito à demagogia.Lionel Scaloni começou tomando uma paulada. Não se abalou. não tremeu. Não pipocou.

Um treinador que trocou de esquema tático quase sempre, de acordo com o adversário. Trocou jogadores sempre que necessário, de acordo com as características - de seus atletas e do adversário. Mudou o posicionamento de seus homens quando percebeu que era o melhor a fazer.

Ah, que inveja!!!

Como deve ser bom torcer por uma seleção cujos jogadores jamais param de lutar. Como deve ser bom torcer por uma seleção cujo craque ama o futebol e não ser celebridade. Como deve ser bom torcer para uma seleção que tem um técnico de verdade. Como deve ser bom torcer para uma seleção que tem c...lhão!