Santos caminha firmemente para se tornar o novo pequeno do futebol brasileiro

Em 30 de janeiro de 2o21, o Santos entrou no gramado do Maracanã para disputar o título da Libertadores. Perdeu no finalzinho da partida, já nos acréscimos, para um melhor Palmeiras.

O mais importante, porém, quando se observa o futebol de maneira ampla, é que o Santos estava ali fazendo o seu papel de clube grande: brigando por uma taça.

Pouco de dois anos se passaram e desde então nunca mais se viu o Santos fazer algo digno de nota dentro de campo. Ao contrário, após aquele jogo ao nível do mar no Rio, só fez afundar.

Odair Hellmann pediu desculpas pelo fracasso do Santos, consequência, também, deum elenco bem fraco

Nas últimas três temporadas, foram três eliminações seguidas na primeira fase do Paulistão - duas delas lutando até o fim para não cair -, campanhas cada vez piores no Brasileirão - oitavo em 2020, décimo em 2021 e 12º em 2022 - e duas quedas nas oitavas (2020 e 2022) e uma das quartas (2021) da Copa do Brasil.

Um vexame para o clube glorioso, cuja história é uma das mais belas do futebol.

Alento mesmo, só naquela Libertadores.

Nesse período de vacas cada vez mais magras, vários técnicos e vários gestores de futebol passaram pela Vila. Nenhum deles fez bom trabalho.

Por quê? São muitos os motivos. Um deles é a má situação financeira, que não permite ao clube contratar grandes jogadores.

Problema que leva a um outro, de consequências graves. Os elencos ruins que o Santos monta seguidamente.

Para resumir, vou me ater ao elenco atual, que fez campanha para lá de medíocre. É um elenco fraco, resultado basicamente de dois equívocos. Contratação de jogadores ruins, que mesmo na melhor fase de suas carreiras nunca foram além de razoáveis, e crença de que jogadores que o clube forma são todos de alto nível.

No Santos, parece ter muita gente que acredita que todo jogador formado pelo clube é Neymar. E faz mais de uma década que não saem daqueles fornos um candidato a craque de verdade. Saem no máximo bons jogadores, como Yuri Alberto, Kaio Jorge e os atuais Marcos Leonardo e Rwan.

São quatro exemplos de bons jogadores que não são protagonistas - no sentido de serem decisivos quase sempre. Como todo coadjuvante, precisam de bons companheiros ao lado para funcionarem.

Além disso, o Santos, com a excelente exceção de Soteldo, é disparado o clube brasileiro que pior contrata jogadores sul-americanos. Todos são de qualidade para lá de discutível, pouco acrescentam. Mas o clube insiste no erro.

O resultado se viu, mais uma vez, neste Campeonato Paulista.

Menos mal que desta vez o treinador, Odair Hellmann, e o coordenador de futebol, Falcão, serão mantidos. Pelo menos é o que parece.

Ainda assim é pouco. É preciso, mesmo com as limitações financeiras - é justo notar que a atual diretoria está se esforçando para melhorar as finanças -, contratar jogadores que ao menos consiga dar ao Santos time voluntarioso, lutador que, mesmo que não tenha forças para lutar por títulos, ao menos não exponha o clube e sua torcida a vexames seguidos.

Do contrário, o Santos, um dos poucos times que ainda não caíram para a Série B, será o novo pequeno do futebol brasileiro.