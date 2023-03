Tite e Thiago Silva avacalham o futebol brasileiro no The Best com voto em Neymar

Os votos do técnico (felizmente ex) e do capitão (provavelmente ex) da seleção brasileira no prêmio The Best, que determina o melhor jogador do mundo, são reveladores. Ajudam a explicar por que o futebol brasileiro não ganha nada significativo em nível internacional há longo e bom tempo.

Ambos votaram em Neymar como melhor do mundo, com base no desempenho do atacante na última temporada europeia. Notem bem: votaram. O que não necessariamente significa que entendem que ele foi o melhor - até porque, se realmente pensam assim, a coisa é ainda mais grave.

Menos mal que os votos de Tite e Neymar têm cara de companheirismo, puxa-saquismo, corporativismo. E, pior de tudo, de submissão.

Tite sempre se mostrou submisso a Neymar, e o Brasil saiu perdendo com isso

Fossem, ou se foram, votos por convicção, estaríamos na embaraçosa situação de ter tido, na outrora gloriosa seleção brasileira, um técnico e um líder em campo que nada entendem de futebol.

Neymar de fato fez boa temporada. Jogou direitinho. Merece ter seu bom desempenho notado. Mas não foi brilhante, nem decisivo. Nem no PSG, muito menos na seleção brasileira. Não fez a diferença.

Portanto, qualquer um com conhecimentos parcos, rudimentares, de futebol sabe, admiração à parte, que ele não foi o melhor do mundo. Esteve longe disso. E como já está em fase da carreira e da vida que não precisa de voto de incentivo, ele não precisa de voto fake a seu favor.

Continua após a publicidade

Ah, mas Messi, o que foi eleito melhor do mundo (pela sétima vez!), também votou em Neymar. Errou feio, até pelo fato de sua condição de ser o melhor ou estar sempre entre eles trazer junto a responsabilidade de não fazer besteiras, ou gracinhas.

Messi e Thiago Silva votarem em Neymar é, no fundo, até compreensível sob alguns aspectos. Jogadores se protegem, amigos se protegem. E eles se gostam, têm boa relação.

O que é incompreensível é o voto de Tite. Treinador existe, entre outras coisas, para liderar, se impor, ser respeitado. E não para ser amiguinho de jogador. E o que é pior: submisso, como Tite sempre demonstrou ser na relação com Neymar.

Tite sempre tentou usar a admiração que diz ter pelo craque para disfarçar essa submissão. Enganou a quem quis ser enganado. O fato é que sempre morreu de medo de Neymar - ou de não ter aquele que poderia salvar seu pescoço e permitir que ele continuasse a falar muito, c... regras e usar expressões modernosas, mas que ficam do outro lado do muro do bom futebol.

A submissão (ou podemos chamar de covardia?) de Tite em relação a Neymar ajuda a explicar por que a seleção, sob seu comando, não conseguiu ultrapassar o primeiro obstáculo mais forte que teve nas duas últimas Copas.

Mas ainda não explica, pelo menos não claramente, por que Tite permitiu que um garoto de 21 anos abrisse a série decisiva de penalidades contra a Croácia em vez de determinar, de mandar, que Neymar o fizesse.