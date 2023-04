Tolerância zero com os reclamões mal-educados é sadia e precisa ser defendida por quem gosta de futebol

A polêmica da vez no futebol brasileiro é a determinação da CBF aos árbitros, seguindo recomendação da Fifa, para que não sejam tolerantes com jogadores, treinadores, reservas e membros de comissão técnica que reclamam por qualquer coisa. E o pior, o fazem acintosamente. Pressionam e constrangem árbitros e assistentes. Por isso a ordem é punir quem exagerar.

Pois bem, bastou uma rodada e 21 punições sofridas por esses malas mal-educados e que se acham donos do campo para que começasse a chiadeira contra a tolerância zero. Teve até técnico rei de cartões dizendo que perde a vontade de ficar no Brasil, de tão perseguidinho que é (como se o clube, no caso o Palmeiras, e o futebol nacional fossem ficar mais pobres sem ele...)

E tem também ex-árbitros, que quando trabalhavam eram feitos de gato e sapato por jogadores e técnicos, criticando o rigor com que os colegas atuais atuaram na primeira rodada, obedecendo a ordens superiores.

Abel Ferreira não tem o menor respeito pelos árbitros; e quer ser respeitado

Claro que exageros devem criticados, e principalmente evitados. Mas não podemos deixar de notar que a tolerância zero, tardiamente adotada, só o foi porque as reclamações há muito passaram do limite aceitável.

Vale notar também que não é só para o futebol brasileiro (embora talvez esse fosse o caso), tanto que passou pela Board, que dita as regras do futebol, e que a recomendação é da Fifa para todos os seus filiados.

No Brasil, em particular, não é de hoje que tem jogador que jamais admite ter feito uma falta, por mais violenta que ela seja. Não é de hoje que tem treinador que reclama até de lateral no campo de defesa de seu time, ainda que o jogo esteja nos primeiros minutos (não é Abel Ferreira?).

Continua após a publicidade

É óbvio que não se pode tirar o direito de jogadores e treinadores de reclamarem. Questionar marcações faz parte do jogo. E não podemos deixar de lado o fato de que os árbitros erram muito, e que também são muito inseguros em suas marcações.

Mas não dá para tolerar o excesso de reclamações. Não dá mais.

Três dos 21 cartões exemplificam bem como os jogadores fizeram por merecê-los.

Róger Guedes pressionou o árbitro mesmo este lhe dizendo que o VAR estava checando o lance e mesmo depois que ele, o árbitro, se dirigiu à TV para ver a imagem (aliás, modestamente acho que Gil fez falta e Daronco não teve peito de confirmar a falta).

Gabigol deixou o jogo de lado para reclamar de um possível pênalti, que certamente seria apontado pelo VAR se tivesse ocorrido).

E Soteldo então! Precisava dar o chilique que deu com o quarto árbitro para levar amarelo?

Abel Ferreira não dá para defender. Se é muito fácil falar de seus méritos como treinador, é quase impossível sair em sua defesa quando se trata de sua guerra particular contra os árbitros.

Continua após a publicidade

Exageros podem ter sido cometidos nesta primeira rodada do Brasileirão, devem ser evitados, mas a tolerância zero precisa continuar.

Porém, tenho minhas dúvidas. Dirigentes vão pressionar, jogadores e treinadores vão reclamar, comentaristas de arbitragem vão criticar...

A pressão vai ser grande. Tomara que eu esteja errado, mas não sei se essa tolerância zero sobrevive nem até o fim do primeiro turno.