Amazonas negras sofrem para manter raízes diante da dificuldade de encontrar capacetes

Chanel Robbins andou a cavalo a maior parte da vida, desde que sua avó trocou uma vaca da fazenda da família em Ontário por um pônei, quando ela tinha sete anos. Galopar pelos campos em seu pônei, Star, oferecia uma fuga dos pensamentos que pesavam sobre ela - que ela não tinha relação com os pais biológicos, por exemplo, ou que era a única garota negra na vizinhança, além de sua irmã.

Uns oito anos atrás, ela se reconectou com seu pai, natural da Jamaica. À medida que os dois se aproximavam, Robbins decidiu fazer dreadlocks, como o pai. Mas havia um problema: seu capacete de montaria não servia mais e ela não conseguia encontrar um que servisse. “Finalmente me sinto eu mesma, mas agora a sociedade está me pedindo para mudar”, Robbins, 27 anos, de Alliston, Ontário, disse enquanto sufocava as lágrimas. “Eu só quero montar.”

As amazonas negras há muito se sentem praticamente invisíveis em um esporte que continua predominantemente branco. Para aquelas com cabelo natural, que para muitas é uma declaração de orgulho e identidade negra, encontrar um capacete que se encaixe corretamente pode ser quase impossível, o que cria mais uma barreira para a inclusão. Algumas pessoas agora estão fazendo lobby por mudanças, cientes de que andar a cavalo está entre as principais causas de lesões cerebrais traumáticas relacionadas ao esporte. As empresas de capacetes dizem que não há uma solução simples.

Entre as pessoas que estão aumentando a conscientização nas mídias sociais está Caitlin Gooch, que cresceu andando a cavalo na fazenda da família em Wendell, Carolina do Norte. Para Gooch, 30 anos, que usa o cabelo em mechas que vão até o meio das costas, a segurança tem sido uma preocupação primordial porque seu pai machucou o pescoço ao cair de um cavalo quando não estava usando capacete. Quando ela refaz o cabelo, cerca de uma vez a cada dois meses, ela traz consigo o capacete de montaria para garantir que ainda vai caber.

Chanel Robbins decidiu fazer dreadlocks, como o pai, que é jamaicano, e não consegue encontrar capacetes para praticar o hipismo Foto: May Truong/The New York Times

Por volta de 2015, quando começou a dar aulas de equitação, ela se viu tendo de dizer às crianças que elas não podiam cavalgar se não houvesse um capacete adequado. Em 2021, ela lançou uma hashtag, #saddleuphelmeton (algo como “montar e botar o capacete”), para chamar a atenção para o problema.

Tentar usar um capacete que não cabe representa um risco de segurança, não muito diferente de “tentar colocar um bebê numa cadeirinha que não serve”, disse Gooch. “O capacete simplesmente não faz o que deveria fazer”.

Vários fabricantes de capacetes equestres contatados pelo New York Times disseram que não sabiam que muitas amazonas negras sofrem com o ajuste do capacete. Outros disseram que reconhecem que é um problema e estão trabalhando para resolvê-lo, embora tenham alertado que trazer um novo capacete ao mercado é uma tarefa cara que pode levar anos.

O Times conversou com quase uma dúzia de amazonas negras, várias das quais descreveram buscas por capacetes adequados que se arrastaram por meses ou até anos. Algumas disseram que foram expulsas das lojas equestres por funcionários que disseram não poder ajudar. Outras disseram que chegaram a manipular os capacetes, colocando enchimento ou cortando o forro.

Isabella Tillman, que usa o cabelo em cachos naturais e flutuantes no verão e o alisa no inverno, fica horrorizada ao pensar nos capacetes que já usou em vinte anos de montaria.

Um ficava parecendo um cone de trânsito, disse ela. Outro era tão pequeno que lhe dava dores de cabeça. E um era tão grande que ela tinha de enchê-lo com maxi absorventes. “Não há nada na indústria que atenda a essas necessidades”, disse Tillman, 29 anos, de Detroit, que está trabalhando para se tornar uma veterinária de equinos. “As pessoas são diferentes, os cabelos são diferentes e as cabeças são diferentes”.

Não está claro exatamente quantas pessoas são afetadas. A Federação Equestre dos Estados Unidos, um dos principais órgãos governamentais que supervisionam os esportes competitivos de cavalos, não exige que seus 447 mil membros declarem suas atividades, e apenas cerca de metade o faz. Dessas pessoas, quase 92% são brancos, com os negros representando apenas 0,5%.

O capacete é importante, disseram as amazonas negras, porque pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um estudo de 2019 publicado na revista Sports Medicine descobriu que 70% das quedas equestres relatadas causaram ferimentos na cabeça. Usar um capacete adequado ajudou a prevenir lesões mais graves, como fraturas no crânio, segundo o estudo.

O Dr. Thomas A. Connor, engenheiro que pesquisou a segurança de capacetes equestres e foi coautor do estudo, disse que a dificuldade que muitas amazonas negras têm em encontrar capacetes é “um grande problema para uma pequena quantidade de pessoas.”

Chanel Robbins afirma que seu capacete de equitação não cabe mais depois que ela decidiu fazer dreadlocks Foto: May Truong/The New York Times

“Há uma necessidade concreta de abordar a questão e absolutamente nenhuma vontade de fazê-lo”, disse ele. “Se você fosse dono de uma empresa de capacetes, poderia resolver esse problema amanhã de manhã.”

As empresas que fabricam equipamentos usados em outros esportes tomaram medidas para adaptar capacetes e outros equipamentos para acomodar o cabelo natural de atletas negros.

A Riddell, um dos principais fabricantes de capacetes usados pelos jogadores da NFL, desenvolveu um capacete personalizado com “ajuste de precisão”, garantindo que qualquer penteado se encaixe. E no ano passado, a Federação Internacional de Natação aprovou a touca Soul Cap, que acomoda cabelos mais grossos e cacheados, para uso em competições.

SEM SOLUÇÃO RÁPIDA

Os fabricantes de capacetes equestres dizem que não é tão simples quanto parece, porque os padrões de segurança e os requisitos de teste de certificação são muito diferentes dos de outros esportes.

Laura Qusen, diretora de operações da Tipperary Equestrian, disse que não sabia dos desafios que as amazonas negras enfrentam para encontrar capacetes até que Robbins, a amazona de Ontário, escreveu para a empresa em janeiro.

Em entrevista, Qusen reconheceu que “claramente não era um problema de uma pessoa só” e se comprometeu a investigá-lo mais profundamente. Mas disse que o desenvolvimento de um novo capacete exige novos padrões de segurança, potencialmente elevando o custo de um produto para o qual talvez não haja muita demanda. “Se for realmente um problema de fabricação, tudo é possível, mas estamos falando de anos de desenvolvimento”, disse Qusen.

A conversa com Qusen deixou Robbins em lágrimas. Ela se perguntou se era hora de encontrar um novo esporte, um que a fizesse sentir que importava.

A Charles Owen, uma popular empresa de capacetes que patrocina atletas olímpicos, está trabalhando em “várias soluções” para ajudar clientes cujos penteados mudam com frequência e espera lançá-los ainda este ano, disse Alex Burek, diretor de marketing da empresa. Ela se recusou a comentar mais.

Mas as preocupações das amazonas ainda não chegaram à Back on Track, líder de mercado que fabrica produtos equestres, incluindo capacetes em vários formatos e tamanhos, com forros removíveis. Em entrevista, James Ruder, o executivo-chefe, disse que os capacetes da empresa conseguem acomodar a maioria das pessoas. E acrescentou que “nunca ouviu falar” sobre uma cavaleira negra com dificuldades com o ajuste do capacete.

“Se você tem uma ‘excentricidade’ - e não quero ser desrespeitoso com as pessoas que têm penteados esquisitos - mas se você tem um penteado que afeta a funcionalidade do capacete, talvez seja necessário cortá-lo”, disse Ruder.

Em uma segunda entrevista, Ruder manteve sua opinião de que as amazonas precisam estar cientes de que suas escolhas de penteado podem afetar a segurança do capacete e acrescentou que não pretendia ofender com seus comentários. “Sou careca e algumas pessoas acham isso estranho”, disse ele. “É tudo relativo”.

First email I open this morning, “You’re famous!” 🥰#saddleuphelmeton 🐴🤎🖤



Thank you for amplifying our voices @nytimes https://t.co/ZFCP8muCuA — Caitlin Gooch (@theblackcowgirl) March 3, 2023

DESABAFO

As amazonas negras dizem que as respostas dos fabricantes dão uma amostra do que elas enfrentam. “Os esportes foram desenvolvidos apenas para pessoas brancas e continuam protegendo os brancos”, disse Robbins. “As pessoas precisam perceber que a diversidade e a inclusão precisam estar em todos os lugares, especialmente nos esportes”.

Um novo capacete não vai chegar rápido o suficiente para Aderes James, 10 anos, de Bethesda, Maryland.

Nas manhãs de competição, as outras garotas de sua equipe prendem os cabelos nos capacetes para criar um visual limpo e impressionar os juízes. Aderes segue uma rotina de duas horas na noite anterior, com condicionadores e spray desembaraçador. Sua mãe então trança seu cabelo grosso em duas tranças holandesas que cabem sob o capacete.

“Isso me faz sentir um pouco excluída”, disse Aderes. “Mas é o custo de um cabelo saudável e encaracolado”.

Sua mãe, Rena Baxter James, disse que ela e o marido incentivam a filha a adotar o cabelo natural, mas muitas vezes parece um obstáculo. “Você está pedindo às pessoas que mudem a textura do cabelo em vez de oferecer um ajuste adequado”, disse ela, acrescentando que “quase tudo neste esporte não foi projetado para nós”.

Chauntel Smith e Jenny Benton se tornaram bastante hábeis em ajeitar capacetes na cabeça de crianças.

As duas cofundaram uma organização sem fins lucrativos em Minnesota, a CREW Urban Youth Equestrians, em 2021 para oferecer oportunidades para jovens negras e outras crianças não brancas aprenderem sobre cavalos enquanto desenvolvem ferramentas para gerenciar suas emoções. Colocar um capacete para trabalhar costuma ser uma tarefa demorada que pode tirar o tempo de sela, disseram.

“É como reabrir uma ferida toda vez”, disse Smith, que é negra. “E é muito contraproducente para o propósito de estar aqui no celeiro e criar um espaço seguro”.

Tillman, a aspirante a veterinária de Detroit, acabou substituindo o capacete que ela enchia com maxi absorventes por um novo, cortando pedaços do forro até que o equipamento se encaixasse confortavelmente à cabeça. Mas agora ela está preocupada.

“Fico menos confortável com a segurança de um capacete que estou fazendo por conta própria”, disse ela. “Certamente não me faz sentir incluída, nem que pessoas com texturas de cabelo como a minha sejam importantes.” / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU