América-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30, na Arena Independência, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na parte de baixo da tabela do Brasileirão, as duas equipes sabem que o confronto em Belo Horizonte pode ser um divisor de águas na temporada.

Para o duelo desta quarta-feira, o América-MG entra em campo pressionado. Apesar de um bom início de temporada, chegando na decisão do estadual, o América-MG teve uma sequência de derrotas e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Na Copa Sul-Americana, o time se classificou para os playoffs com uma vitória de virada na última rodada. No último domingo, a equipe saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo para o Atlético-MG e conseguiu o empate com dois gols de Mastriani na etapa final.

O Corinthians deve contar com um reforço. Recuperado de lesão na panturrilha, Renato Augusto voltou a ser relacionado depois de quase um mês fora dos gramados e viajou com a equipe como opção. Pelo tempo que está longe dos gramados, o meia deve começar no banco de reservas nesta quarta-feira.

América-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo. Arte/Estadão Foto: Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Belo Horizonte.

: Belo Horizonte. ESTÁDIO : Arena Independência.

: Arena Independência. DATA : 05/07/2023.

: 05/07/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (Tv fechada).

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

AMÉRICA-MG : Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Benítez; Felipe Azevedo, Mastriani e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Benítez; Felipe Azevedo, Mastriani e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon e Ruan Oliveira; Guilherme Biro (Matías Rojas), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

