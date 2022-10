Anderson Silva perde luta de boxe para youtuber Jake Paul com knockdown no fim

Publicidade

O brasileiro Anderson Silva, conhecido como Spider, enfrentou na noite deste sábado, o youtuber americano e agora lutador de boxe Jake Paul e perdeu o combate por decisão unânime dos jurados (77-74, 78-73 e 78-73) em luta que aconteceu nos Estados Unidos.

Em um desafio bastante equilibrado, o americano, de 25 anos, conseguiu um Knockdown no último round. Jake Paul agora soma seis vitórias em seis confrontos enquanto Anderson Silva, 47 anos, perdeu pela segunda vez em cinco duelos. Feliz pelo resultado, Jake Paul não escondeu sua admiração pelo Spider. “Anderson pe meu ídolo. É muito duro, uma lenda”, afirmou o lutador que aproveitou o feito para desafiar mais lutadores. “Nate Diaz, para de ser um frouxo e venha lutar comigo. Canelo (Alvarez), você também.”

Após a derrota, Anderson Silva falou sobre o seu desafiante e aceitou o resultado adverso com naturalidade. “À vezes você ganha, às vezes você perde, mas nada muda, vo continuar treinando forte. Agradeço a Deus pela oportundiade, obrigado meus amigos, família e treinadores pelo apoio. Acho que os juízes foram bem. É duro lutar com um cara muito mais novo, tentei dar o meu melhor, mas Jake foi melhor do que eu. Todo mundo tem que respeitar esse garoto”, concluiu.

Brasileiro Anderson Silva enfrentou youtuber Jake Paul na noite de sábado, 29. Foto: ETIENNE LAURENT/EFE/EPA

Na luta, Paul iniciou de forma agressiva, mas Anderson apresentou uma boa esquiva e se livrou da maioria das investidas no primeiro assalto. Na volta para o segundo round, o Spider dominou o centro do ringue e conseguiu encurralar o youtuber.

Anderson dominou a luta no terceiro round, mas passou a enfrentar a agressividade mais intensa de seu rival. Paul encaixou um golpe mais forte e provocou o sangramento no nariz do brasileiro.

No assalto final, Paul voltou com sequências mais fortes e conectou socos de curta distância. A luta entrou em franca trocação no fim e, com uma direita precisa, o youtuber levou Anderson ao Knockdown. O juiz chegou a abrir contagem, mas o Spider levantou. Ao fim da luta, a vitória veio com a decisão unânime dos jurados.