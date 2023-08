Após duas semanas, Copa do Mundo Feminina já ultrapassou total de espectadores de 2019, diz a FIFA

Com duas semanas de competição na Oceania, a Copa do Mundo feminina já atraiu mais espectadores do que durante toda a edição anterior, a França-2019, anunciou a FIFA na sexta-feira, dizendo que “superou as expectativas em vários aspectos”.

Após 48 partidas na Austrália e na Nova Zelândia, 1.222 milhão de espectadores foram às arquibancadas, com uma média de mais de 25 mil pessoas por estádio. Esses números representam um aumento de 29% em relação à Copa do Mundo da França nessa fase da competição.

As jogadoras da Suíça participam de um treino no North Harbour Stadium em Auckland, Nova Zelândia, em 04 de agosto de 2023. A Suíça enfrentará a Espanha na Copa do Mundo Feminina da FIFA em Eden Park em 05 agosto. Foto: MICHAEL BUHOLZER / EFE

O torneio de 2019 levou 1,1 milhão de espectadores aos estádios em geral, mas menos equipes participaram (24 contra 32) e, portanto, houve menos partidas (52 contra 64).

“Estou confiante de que, até a final, mais de 1,9 milhão de torcedores terão passado pelas catracas”, disse Sarai Bareman, chefe de futebol feminino da FIFA, à AFP. “O torneio tem sido incrível até agora, superamos as expectativas em vários aspectos”, disse ela, acrescentando que várias partidas tiveram seus ingressos esgotados, inclusive a partida de abertura da Austrália contra a Irlanda em Sydney, diante de 75 mil pessoas.

Outras partidas, especialmente na Nova Zelândia, atraíram menos torcedores. “Mas é preciso ver isso em perspectiva. A Nova Zelândia é um país de rúgbi. Era preciso converter o maior número possível de pessoas do rúgbi para o futebol, e vimos isso”, disse Bareman.

Até o momento, mais de 1,715 milhão de ingressos foram vendidos para a competição, muito mais do que a meta inicial da FIFA de 1,3 milhão.

Continua após a publicidade

A organização também ficou satisfeita com alguns dos índices de audiência, destacando, por exemplo, que a partida entre os americanos e a Holanda foi a mais assistida da fase de grupos na história dos EUA. “Batemos recordes quase que diariamente. Na Colômbia, por exemplo, os números superaram os da Copa do Mundo masculina”, disse Sarai Bareman./AFP