Após ser preso há dez dias, campeão dos leves coloca título em jogo em Washington

Um dos melhores boxeadores da atualidade, o norte-americano Gervonta Davis, de 28 anos, defende, neste sábado, em Washington, o título mundial dos leves (até 61,2 quilos), versão Associação Mundial de Boxe, diante do dominicano Hector Luis Garcia. Detalhe: há dez dias, Gervonta foi preso, acusado de ter agredido a mãe de seu filho.

Após passar um dia na cadeia, o boxeador pagou fiança de mil dólares (R$ 5,2 mil) e, posteriormente, a acusação foi retirada, permitindo a realização da luta.

Dono de um cartel invicto de 27 lutas, com 25 vitórias, Gervonta Davis, em caso de vitória, tem garantida uma luta com o compatriota Ryan Garcia, em abril, um dos duelos mais aguardados no mundo do boxe em 2023.

Gervonta Davis é um dos principais nomes do boxe na atualidade. Foto: AP

Hector Garcia é um ‘franco-atirador’. Invicto, com 16 vitórias, das quais dez por nocaute, o representante da República Dominicana promete surpreender e aponta o rival desconcentrado por causa do período em que esteve na prisão.

A situação de Gervonta Davis ainda não é tranquila fora do ringue. Ele vai ter de passar por mais um tribunal, em 16 de fevereiro, quando vai enfrentar 14 acusações de um suposto atropelamento em 2020.