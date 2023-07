Arrascaeta fora do Flamengo: veja quanto Al-Nassr tem que pagar por multa do meia

O empresário André Cury afirmou que o Al-Nassr estaria interessado na contratação do meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo e que há a possibilidade de o clube sinalizar com uma proposta. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 12, ao Charla Podcast.

Cury participou da venda do meia uruguaio do Defensor (URU) para o Cruzeiro, em 2015, e da negociação que levou Arrascaeta para a Gávea em 2019. O empresário do atleta, no entanto, é Daniel Fonseca.

O meia de 29 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$270 milhões. O Estadão tentou contato tanto com o Flamengo quanto com Fonseca. Nenhuma das partes, porém, confirmou a existência da proposta ou possíveis valores.

Arrascaeta em ação diante do Fluminense. Foto: Mailson Santana/Fluminense FC Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Apesar do interesse no uruguaio, o Al-Nassr recebeu uma punição da FIFA nesta quarta-feira e foi proibido de contratar novos atletas. O gancho remete à compra do atacante Ahmed Musa junto ao Leicester (ING). Na ocasião, os árabes deixaram de depositar 460 mil euros, aproximadamente R$2,47 milhões, na conta do clube inglês pela vinda do jogador. Em comunicado oficial, a FIFA afirmou que a punição será retirada assim que houver um acordo entre Leicester e Al-Nassr.

Os sauditas tiraram o técnico Luís Castro do Botafogo no início de julho e acertaram a contratação de Cristiano Ronaldo em dezembro do ano passado. Eles também trouxeram o meio-campista croata Marcelo Brozovic, que estava na Internazionale, neste mês.

Cristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (ARA). Foto: Fayez Nureldine/AFP Foto: Foto: Fayez Nureldine/AFP

Continua após a publicidade

No momento, a equipe está no início da fase de pré-temporada e realizará amistosos com times europeus, como Benfica, PSG e Internazionale no mês de julho. Na última edição do Campeonato Saudita, o Al-Nassr terminou na segunda colocação.

Em junho deste ano, o governo da Arábia Saudita adquiriu os quatro principais clubes do país, entre eles o Al-Nassr (ARA), por meio do Public Investment Fund (PIF), fundo de investimento ligado ao Estado. A ideia era aumentar a competitividade das equipes e da liga nacional, com o intuito de fortalecer o futebol local.