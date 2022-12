Artigos virtuais esportivos e de games são novas alternativas de presentes natalinos

Com a proximidade do Natal, o velho dilema sobre o que comprar para presentear as pessoas queridas volta à tona. A tendência de centros de comércio lotados e problemas com entrega no caso de compras via internet são fatores que dificultam muito a escolha das lembrancinhas para familiares e amigos.

É neste vácuo que artigos digitais têm se tornado cada vez mais aceitos como opções para presentear as pessoas. Sucesso principalmente entre os mais jovens, itens como produtos para games, NFTs e ferramentas atreladas ao Metaverso têm atraído a atenção e o interesse desta fatia consumidora.

Grandes marcas investem cada vez mais em produtos que atendam ao público consumidor de bens virtuais. Um destes exemplos é a Nike, que lançou em abril deste ano uma coleção de NFTs de tênis personalizáveis em parceria com a marca de moda digital RTFKT Studios. A coleção fez um enorme sucesso: no primeiro fim de semana, 20 mil tênis foram adquiridos por preços entre US$ 7.500 e US$ 9.000 (aproximadamente R$ 37 mil e R$ 45 mil).

Outro fator que pode contribuir para este movimento é a proximidade entre Natal e Copa do Mundo. Itens relacionados à seleção brasileira e seus jogadores ficam em evidência neste período, e o universo virtual não fica de fora.

Atacante da seleção e do Tottenham, Richarlison tem uma coleção de NFTs

Alguns atletas da seleção brasileira já disponibilizaram coleções particulares de NFTs. Artilheiro da seleção brasileira no Catar, Richarlison entrou para este universo em junho deste ano em parceria com a IDG, empresa especializada em cards digitais colecionáveis. A empresa também conta com nomes como o ídolo do Atlético-MG, Reinaldo, o ex-jogador de vôlei, Giba.

Para Sylmara Multini, CEO da IDG, presentear as pessoas com artigos virtuais é uma das tendências que ditarão o futuro. “Neste momento o público de 10 a 20 anos será o alvo, mas, com o tempo, os bens digitais que incluem os colecionáveis farão parte da lista de presente de Natal ou durante o ano de todos. O mercado de colecionáveis físicos movimentou mais de US$ 260 bilhões por ano ao redor do mundo, e com a progressão do físico para o digital parte deste montante migrou para os ‘bites’. Dar presentes digitais vai ficar cada vez mais usual”, afirmou.