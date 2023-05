Ataque armado contra pilotos amadores de rali deixa ao menos 10 mortos no México

Um grupo de pilotos amadores de rali foi surpreendido por homens armados enquanto praticavam o esporte na cidade mexicana de Ensenada, perto da fronteira com os Estados Unidos. No período da tarde deste sábado, dia 21, o grupo estava estacionado à beira de uma rodovia mexicana quando uma van parou ao lado deles e homens desceram dela portando armas.

Sem qualquer diálogo, o grupo armado abriu fogo contra os pilotos e, de acordo com comunicado do governo local, matou ao menos 10 pessoas e feriu outras 9. “Estou em comunicação permanente com a Procuradoria Geral do Estado, bem como com os três níveis de governo para fornecer todas as informações necessárias”, afirmou Armando Ayala, prefeito da cidade.

Ao menos 10 pessoas foram mortas em ataque contra pilotos amadores de rali na cidade de Ensenada, no México. Foto: Joatam De Basade/AFP

Os sobreviventes foram atendidos pelos paramédicos locais e transferidos para hospitais na cidade de Ensenada. A Procuradoria do Estado de Baixa Califórnia anunciou a criação de um grupo especial de investigação que buscará solucionar a autoria do massacre, bem como suas motivações.

Nas redes sociais, é possível encontrar vídeos da estrada em que o ataque ocorreu. Neles, os corpos das vítimas estão ao lado dos carros 4x4 em meio a rodovia. Além de ser um local mundialmente famoso pela prática de rali, dado seu terreno desértico, o estado de Baixa Califórnia também é um dos locais mais violentos do México. De acordo com autoridades locais, o número alto de homicídios na região se deve a guerras entre gangues do crime organizado.