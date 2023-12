Athletico-PR x Santos: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Ahtletico-PR recebe o Santos neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília) pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba. Em situação dramática, o time paulista precisa vencer para não ter um cenário de ainda mais pressão na rodada final do Brasileirão.

Na 15ª posição com 43 pontos, o Santos pode livrar-se do rebaixamento neste rodada caso vença, o Vasco perca e o Bahia deixe de somar três pontos. Porém, já são três partidas sem ganhar. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do Santos são de 16,5%. Se os times cariocas e baiano vencerem, a disputa para não herdar a última vaga da zona da degola se estenderá até quarta-feira, dia da última rodada do Brasileirão.

Depois da derrota por 3 a 0 contra o Fluminense, o técnico Marcelo Fernandes pode voltar a contar João Basso e Tomás Rincon, recuperados de lesão. O treinador também terá os retornos do volante Nonato e do meia Lucas Lima, que deve voltar ao time titular. Já o lateral-esquerdo Kevyson é desfalque certo por conta de dores no tornozelo.

Marcos Leonardo deve continuar no time titular. Artilheiro da equipe no campeonato, com 13 gols, o atacante não vive boa fase nos últimos jogos. A última vez que o jovem marcou foi em 26 de outubro, na vitória contra o Coritiba, válida pela 29ª rodada.

O time da casa não tem mais chances de chegar a uma vaga para a Libertadores de 2024. Com 53 pontos, o Athletico-PR até pode chegar aos 59 do Red Bull Bragantino, que é o sexto hoje, mas tem menos vitórias que a equipe e Bragança Paulista. O torcedor do Athletico-PR, porém, tem motivos para ir ao estádio. Este será o último jogo do jovem Vitor Roque em casa pelo Athletico-PR. Depois, o atacante vai para a Espanha, onde está acertado com o Barcelona.

O único objetivo que o time busca é terminar na oitava colocação, sua posição atual, por ser a primeira após os classificados para a Libertadores. Se confirmar este posto, vai garantir vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o que ajuda a aliviar o calendário da equipe na próxima temporada. Para assegurar esta posição, o time de Curitiba só precisa vencer um dos seus dois últimos jogos no Brasileirão.

Santos precisa vencer para não chegar em situação ainda mais dramática na última rodada. Foto: Arte/Estadão

ATLHETICO-PR x SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Ligga Arena.

: Ligga Arena. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ATLHETICO-PR x SANTOS AO VIVO:

TNT Sports (TV fechada).

CazéTV na Twitch (streaming).

ESCALAÇÕES DE ATLHETICO-PR E SANTOS

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe; Erick, Fernandinho, Cuello e Christian; Vitor Bueno e Zapelli; Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe; Erick, Fernandinho, Cuello e Christian; Vitor Bueno e Zapelli; Willian Bigode. Wesley Carvalho. SANTOS: João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Dodi e Kevyson; Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÚLTIMOS JOGOS DE ATLHETICO-PR E SANTOS

