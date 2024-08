Atleta que competia no CrossFit Games morre afogado durante prova de natação

Um competidor do CrossFit Games, campeonato que reúne os melhores atletas da modalidade, morreu durante a realização da prova de natação do evento, que acontece no Texas, Estados Unidos. As primeiras informações de veículos ingleses e americanos apontavam que um homem identificado como Lazar Đukić, da Sérvia, teria desaparecido durante a etapa que acontecia no lago Marine Creek. A organização oficial do evento confirmou a morte de um atleta, sem citar o nome do competidor.

“A CrossFit está profundamente triste com a morte de um competidor do CrossFit Games durante a parte de natação do evento Individual 1 na edição 2024. Estamos cooperando plenamente com as autoridades e fazendo tudo o que podemos para apoiar a família neste momento”, diz o comunicado.

Competição de natação do CrossFit Games 2024 aconteceu no lago Marine Creek, no Texas, Estados Unidos Foto: Reprodução/Twitter via @CollinRugg

A organização também anunciou a suspensão do restante da competição que aconteceria nesta quinta-feira, 8, e classificou que o bem-estar dos competidores é a prioridade do grupo. O calendário do evento previa que as provas fossem realizadas entre os dias 8 e 11 de agosto. Não há confirmação se as próximas etapas serão realizadas. A natação foi a segunda parte da prova no dia. Antes, os atletas correram 3,5 milhas, o que corresponder a 5,6km. No lago, a distância era de 800 metros. Segundo informações do veículo inglês, restavam 100 metros para a chegada na margem do lago.

Nas redes sociais, circula um corte da transmissão ao vivo feita pela própria equipe da CrossFit Games onde um homem aparenta estar com dificuldades de sair do lugar enquanto nada. Outros competidores chegam a passar perto do nadador e seguem para as margens do Marine Creek.

Segundo o Daily Mail, da Inglaterra, socorristas retiraram um corpo do lago por volta das 10h. E a procura pelo atleta começou duas horas antes, às 8h.