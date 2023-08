Atleta é pedida em casamento ao concluir prova de Marcha Atlética no Mundial; veja vídeo

O Mundial de Atletismo, realizado na Hungria, chamou a atenção nesta quinta-feira, 24, por um fato fora do esporte. Após a disputa da prova dos 35 km da Marcha Atlética feminina, a eslovaca Hana Burzalová viu seu namorado Dominik Černý, também atleta da modalidade, se ajoelhar na linha de chegada e fazer o pedido de casamento.

Mesmo visivelmente cansada com a prova, Hana Burzalová não segurou a emoção com a atitude do namorado e aceitou o pedido com Dominik ainda ajoelhado. Após o sim, o agora noivo comemorou com um beijo em Burzalová e a colocou em seu colo para a alegria de todos os presentes em Budapeste.

O momento foi realizado após um excelente resultado do casal no Mundial de atletismo. Na prova masculina, Dominik Černý fez a marca de 2h36m56s, que é o melhor resultado de sua carreira na distância. Já Burzalová foi a 28ª com o tempo de 3h02m47s, que é o mais rápido que a atleta conseguiu na temporada até aqui.

Dominik Cerny e Hana Burzalova vão se casar após pedido no Mundial de Atletismo Foto: REUTERS/Marton Monus

O Mundial de Atletismo continua até o próximo domingo, 27, em Budapeste, na Hungria. O Brasil, até o momento, conquistou uma medalha de bronze com Caio Bonfim, na disputa da Marcha Atlética 20km. Campeão do mundo em 2022, Alison dos Santos foi quinto na disputa dos 400m com barreiras. Quinto colocado em 2022, Darlan Romani terminou com o oitavo lugar no arremesso de peso.