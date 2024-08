Olimpíadas 2024: holandesa fica com rosto banhado em sangue após ser atingida em jogo de hóquei

A holandesa foi levada para fora de campo e fez um curativo no rosto antes de voltar para a partida contra as argentinas. A atleta colocou um pequeno curativo no nariz, onde sofreu o impacto da bola, e um algodão no nariz para estancar o sangramento.

Como o uniforme ficou sujo de sangue, a camisa 16 precisou trocar de uniforme e improvisou sua numeração com fita crepe nas costas já que a equipe não tinha uma camiseta reserva já com sua identificação.