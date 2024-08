Atleta holandês condenado por estupro diz ter pensado em desistir das Olimpíadas

O holandês Steven Van de Velde não podia tocar na bola durante as Olimpíadas de Paris 2024 sem ouvir vaias de todos os torcedores presentes no Estádio Torre Eiffel. Durante o torneio de vôlei de praia, o atleta se tornou um alvo de manifestações de repúdio por conta de seu passado criminal. Em 2016, Van de Velde foi condenado por estupro após se relacionar sexualmente com uma menina de 12 anos. À época, o holandês tinha 19 anos.

Em entrevista ao canal holandês NOS, o atleta lamentou a postura do público e admitiu que pensou em desistir de participar dos Jogos Olímpicos. “Eu fiz algo errado há dez anos, tenho que aceitar isso. Mas machucar as pessoas ao meu redor, seja Matthew, minha esposa, meu filho... Isso é demais para mim. Esse foi definitivamente um momento em que pensei: ‘Isso vale a pena?’”

O atleta holandês Steven van de Velde se emociona em entrevista após as Olimpíadas de Partis 2024. Foto: Ramon Van Flymen/AFP

O holandês fez dupla com seu compatriota Matthew Immers, que também foi vaiado durante a competição. Os dois foram eliminados pelos brasileiros Evandro e Arthur. "Certamente tive um momento de tristeza, tanto antes como durante o torneio. Mas pensei, não vou dar aos outros o poder de me intimidar ou de me afastar", revelou Van de Velde. O atleta não se hospedou na Vila Olímpica, optando por ficar em um quarto isolado dos demais esportistas. De acordo com o Comitê Olímpico Holandês, a medida teve como objetivo "garantir um ambiente esportivo seguro para todos os participantes olímpicos".

Van de Velde também não teve contato com outros membros da delegação holandesa e imprensa. “Eu queria criar paz para mim e para outros atletas”, comentou o jogador. Ao ser questionado se iria para outra Olimpíada, o holandês desconversou. “Foi uma experiência difícil, que ainda não processei totalmente. A conclusão certamente pode ser que não vale a pena”, afirmou o atleta, citando a sua família como principal preocupação.