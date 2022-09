Atletas russos que não endossam a guerra na Ucrânia poderão voltar às competições

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), afirmou, nesta sexta-feira, que atletas russos que não endossam a guerra de seu país na Ucrânia poderão ser aceitos de volta ao esporte internacional. “Temos de pensar no futuro”, disse o dirigente ao jornal italiano ‘Corriere della Sera’. “Temos que pensar no futuro”, afirmou.

A maioria dos esportes seguiu o conselho do COI em fevereiro e baniu as equipes e os atletas russos de seus eventos nos dias seguintes à invasão militar do país na Ucrânia.

Leia também Boxeador de 25 anos morre após ser nocauteado e ficar em coma na Colômbia

Com os russos começando a perder eventos que alimentam a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, um exílio que se estende até o próximo ano pode efetivamente se tornar uma proibição mais ampla desses Jogos.

Thomas Bach diz que atletas russos contrários à guerra na Ucrânia devem voltar a competir. Foto: Reuters

Em uma entrevista em Roma, Bach revelou o pensamento do COI após as recentes reuniões sobre o caminho da Rússia de volta ao status de pária.

“Para ser claro, não se trata necessariamente de ter a Rússia de volta”, disse ele. “Pensando de outra forma, e aqui vem o nosso dilema, esta guerra não foi iniciada pelos atletas russos”, disse o dirigente, que não sugeriu como os atletas poderiam expressar oposição à guerra quando dissidência e críticas aos militares russos correm o risco de sentenças de prisão de vários anos.

Alguns atletas russos apoiaram publicamente a guerra em março e estão cumprindo proibições impostas pelo órgão regulador do seu esporte. O nadador medalhista de ouro olímpico Evgeny Rylov apareceu em um comício pró-guerra

Continua após a publicidade

com a presença de Vladimir Putin, em Moscou. O ginasta Ivan Kuliak exibiu um símbolo pró-militar “Z” em seu uniforme durante evento internacional.

Ex-atletas internacionais russos estão sendo convocados para o serviço militar na atual mobilização, segundo relatos da mídia. Eles incluem o ex-campeão de boxe peso-pesado Nikolai Valuev e o jogador de futebol Diniyar

Bilyaletdinov.

Os russos continuaram a competir durante a guerra como indivíduos no tênis e ciclismo, sem símbolos nacionais como bandeiras e hinos, mesmo quando as equipes foram proibidos.

No atletismo, os russos competem desde 2015 apenas como neutros aprovados pelo órgão regulador do esporte por causa do escândalo de doping apoiado pelo Estado que contaminou os Jogos de Inverno de Sochi de 2014.

Bach e o COI enfrentaram críticas após o escândalo por não serem rigorosos o suficiente com os atletas russos que competiram em cada Olimpíada desde 2016 com verificação extra de seus testes de drogas ou como neutros sem seu nome nacional da equipe, bandeira e hino.

Bach disse ao ‘Corriere della Sera’ que era missão do COI ser politicamente neutro e “ter os Jogos Olímpicos, e ter o esporte em geral, como algo que ainda unifica as pessoas e a humanidade”.

Continua após a publicidade

“Por todas essas razões, estamos em um verdadeiro dilema neste momento em relação à invasão russa na Ucrânia”, disse Bach. “Também temos que ver, e estudar, monitorar, como e quando podemos voltar a cumprir nossa missão de ter todos de volta, sob qual formato.”