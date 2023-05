Atlético-MG e Corinthians medem forças nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada e buscam sair em vantagem na competição.

Jogando em casa a partida de ida, o Atlético-MG vive melhor momento na temporada. Apesar do começo irregular no Brasileirão e na Libertadores, o time treinado por Eduardo Coudet vem de duas vitórias no campeonato nacional, contra Cuiabá e Internacional, e busca fazer valer o fator casa para abrir vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo lado do Corinthians a sequência é delicada. A última vitória da equipe paulista foi na fase anterior da Copa do Brasil, contra o Remo em Itaquera. Desde então, o time entrou em campo cinco vezes e não conseguiu vencer. Na última rodada do Brasileirão, o time de Vanderlei Luxemburgo empatou em 1 a 1 com o São Paulo pelo Brasileirão.

Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

DATA : 17/05/2023 (quarta-feira)

: 17/05/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

Prime Video (Streaming).

Sportv (TV Fechada)

Globo (TV Aberta)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano (Saraiva), Maurício Lemos, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Pávon, Zaracho e Patrick (Hyoran); Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

- Everson; Mariano (Saraiva), Maurício Lemos, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Pávon, Zaracho e Patrick (Hyoran); Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

QUEM APITA?

Bráulio da Silva Machado (SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS