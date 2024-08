Olimpíadas 2024: Conheça Japinha, malabarista nas horas vagas e finalista no skate park

Augusto Akio, também conhecido como Japinha, é um dos principais nomes da ascendente geração do skate brasileiro. Aos 22 anos, ele chegou credenciado a subir ao pódio nas Olimpíadas de Paris depois de conquistar a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, e de ser o melhor brasileiro do ranking mundial no ciclo olímpico, em sexto lugar. Agora, está na final dos Jogos Olímpicos e pode trazer medalha para o Brasil.

Natural de Curitiba, o paranaense começou a andar de skate aos 7 anos. A paixão pela prancha de rodinhas cresceu e ele recebeu apoio da família para seguir na modalidade. O pai do atleta, Altamiro Alves dos Santos, foi o responsável por levá-lo nas primeiras competições e viagens. Ele percebeu o quanto o esporte ajudava o garoto, então introvertido e com dificuldade de fazer amigos, e socializar.

Augusto Akio é nome em ascensão no skate brasileiro. Foto: Júlio Detefon/CBSk

PUBLICIDADE Akio começou a se destacar no cenário nacional ainda na adolescência. Em 2019, conquistou o bronze no Mundial de Skate Vert, em Barcelona. No Mundial de Park, em São Paulo, foi eliminado no qualificatório e ficou fora de Tóquio. A derrapada serviu de aprendizado para o atleta, que afirmou ter aprendido com os erros para crescer pessoal e profissionalmente. Depois do skate, a principal atividade de Akio é o malabares, arte praticada por ele há quatro anos. É comum ver o paranaense equilibrando pinos e bolinhas entre uma competição e outra. Ele conheceu a prática quando ficou impossibilitado de andar de skate após machucar o quadril. Na mesma época, havia trancado a faculdade de Educação Física nos Estados Unidos.

O respeito demonstrado por Japinha nos lugares onde chega é retribuído. Quando não tinha nem 20 anos, o paranaense conheceu alguns skatistas russos no campeonato Vert Attack, em Malmo, na Suécia, manteve contato com eles e foi convidado para ser treinador da seleção de skate vertical da Rússia. Mandou até currículo, mas desistiu da ideia, pois, para assumir o cargo, teria de passar por um longo processo para se naturalizar russo.

Apegado ao lado mais cru do skate, o curitibano teme que o crescimento do skate pós-Olimpíada transforme a prática em algo apenas voltado para a competição e resultados, ainda mais com atual absorção da modalidade pela World Skate, federação antes apenas dedicada a esportes sobre patins. Há divergências entre os skatistas e a instituição.