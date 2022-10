Avalanche no Himalaia deixa quatro montanhistas mortos e outros 26 desaparecidos

Continua após a publicidade

Pelo menos quatro montanhistas morreram, nesta terça-feira (4), em uma avalanche no Himalaia indiano, e outros 26 estão desaparecidos - informaram as autoridades indianas, que suspenderam as operações de resgate pelo mau tempo.

A imprensa indiana informou que até dez pessoas morreram na avalanche ocorrida a 4.880 metros de altitude, no estado de Uttarakhand, ao norte. O chefe da operação de resgate de Uttarakhand, Ridhim Aggarwal, disse que 42 membros da expedição foram “pegos na avalanche”: quatro morreram; 12 foram resgatados, e 26 continuam desaparecidos.

Leia também Uefa fará homenagem a vítimas de tragédia em estádio na Indonésia nesta rodada da Champions League

“A operação foi interrompida à noite, porque havia muita neve na área”, acrescentou o funcionário. O grupo era formado por estagiários de um instituto local de montanhismo, o Nehru Institute of Mountaineering. A instituição confirmou a presença de 34 estagiários e sete supervisores no grupo, sem especificar um 42º membro da equipe mencionado pelo socorrista.

Avalanche no Himalaia deixa quatro mortos e outros 26 desaparecidos. Foto: Prakash Mathema/AFP

O diretor do instituto, Vishal Ranjan, confirmou as quatro mortes e a suspensão das operações de resgate, “devido às fortes chuvas e nevascas na área”. “Enviamos dois helicópteros da Força Aérea, e o terceiro está de prontidão, devido ao mau tempo”, declarou Devendra Singh Patwal, responsável pela gestão de desastres, à AFP.

No Twitter, o ministro indiano da Defesa, Rajnath Singh, lamentou “a perda de vidas preciosas devido a um deslizamento de terra que afetou uma expedição organizada pelo Instituto Nehru, em Uttarkashi”, capital do distrito.

Embora faltem estudos para quantificar o impacto da mudança climática no Himalaia, os montanhistas têm observado o alargamento das fendas, a presença de água em áreas antes cobertas de neve e o aumento de lagos glaciais.