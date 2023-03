Azerbaijão usa uniforme e acessórios da equipe brasileira na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Uma situação inusitada aconteceu na etapa de Atenas da Copa do Mundo de ginástica rítmica. A atleta brasileira Nicole Pírcio, integrante do conjunto que se classificou para a final da série mista, sofreu lesão no tornozelo direito. Com a desistência do Brasil da prova desse domingo, o Azerbaijão se apresentou na decisão, mas precisou de ajuda da seleção brasileira, que emprestou uniforme, equipamentos e até ajudou nos adereços de cabelo.

Após feito histórico ao conquistar a medalha de bronze na prova geral, o Brasil voltaria para mais duas finais neste domingo. Porém, Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a desistência da final mista para preservar a ginasta Nicole Pírcio, que sofreu um trauma trauma torcional no tornozelo direito. Desse modo, a equipe do Azerbaijão, que era reserva, recebeu a notícia que estava na final, mas estavam sem seus equipamentos para a apresentação.

Infelizmente a ginasta Nicole Pírcio, da Seleção de Conjunto, sofreu um trauma torcional no tornozelo direito e será preservada da final da série mista da etapa de Atenas da Copa do Mundo. Por isso, visando a integridade física da atleta, não nos apresentaremos. (+) — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 19, 2023

As brasileiras então emprestaram seus uniformes, aparelhos, bolas e fitas, além de ajudarem as atletas adversárias a arrumarem o cabelo para a apresentação. Em cerca de 10 minutos, a equipe estava pronta. As ginastas foram bastante aplaudidas pelo público. O conjunto do Azerbaijão terminou a prova em sexto, com 26.900 pontos. O ouro ficou com a Itália, que tirou 30.650, a prata foi para Israel, com 29.350 e a Grécia fechou o pódio, com 29.200.

A equipe do Azerbaijão recebeu ajuda das brasileiras para poderem se apresentar na final mista da Copa do Mundo de ginástica rítmica. Foto: Instagram/rgworldcupathens

Na prova de cinco arcos, as brasileiras terminaram a final na oitava posição, com nota de 30.500 pontos. As israelenses ficaram com o ouro, com 34.900 pontos, seguidas pela Itália, com 32.650 e Polônia, com 31.900.