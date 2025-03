Bahia x Boston River na Pré-Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Bahia busca uma vitória nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Salvador, diante do Boston River, para se classificar à fase de grupos da Copa Libertadores. No jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, no Uruguai, as equipes empataram por 0 a 0.

Este é único confronto restante para definir os 32 classificados da próxima fase do principal torneio de clubes do futebol sul-americano. Alianza Lima (Peru), Cerro Porteño (Paraguai) e Barcelona (Equador) já garantiram vaga nesta semana.

Bahia e Boston River decidem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Foto: Arte/Estadão

BAHIA X BOSTON RIVER: TUDO SOBRE O JOGO DA PRÉ-LIBERTADORES

DATA : 13/03/2025 (quinta-feira)

: 13/03/2025 (quinta-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Fonte Nova, em Salvador (Bahia).

ONDE ASSISTIR A BAHIA X BOSTON RIVER AO VIVO

Paramount (TV fechada)

ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ESCALAÇÃO DO BOSTON RIVER

BOSTON RIVER: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Gomez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Baltasar Barcia e Felipe Chiappini; Guillermo López, Juan Manuel Gutiérrez e Valentín Adam. Técnico: Jádson Vier .

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA X BOSTON RIVER