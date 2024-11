Bahia x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras quer aproveitar a crise do Bahia para se manter na cola do Botafogo. Vice-líder do Brasileirão, o time alviverde visita o rival baiano nesta quarta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova com o desejo de encurtar a distância para o líder, que será seu adversário em confronto direto daqui a uma semana, no Allianz Parque.

Restam cinco rodadas e o Palmeiras soma 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo. O pensamento é vencer na capital baiana e pressionar os cariocas, que jogam às 21h30 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Com a suspensão de Richard Ríos, Zé Rafael deve ser titular no meio de campo do Palmeiras. "A gente teve esse tempo para se preparar mais uma vez, ajustar algumas coisas que precisavam ser ajustadas, corrigir algumas outras, e acho que a nossa equipe tem se preparado muito, principalmente agora que é uma parte importante do campeonato", disse o camisa 8. "Que a gente possa crescer, retomar a nossa confiança com sequência de vitórias."

Bahia e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão na Fonte Nova Foto: Arte/Estadão

As outras baixas são Mayke e Estêvão, suspensos. O desafio será, portanto, mostrar que não depende tanto do jovem de 17 anos, craque da equipe e artilheiro do Brasileirão.

Gustavo Gómez e o goleiro Weverton defenderam Paraguai e Brasil, respectivamente, mas os dois devem jogar. O zagueiro virá de La Paz, na Bolívia, no avião da presidente Leila Pereira após o jogo pela seleção paraguaia, enquanto o goleiro já está em Salvador com a seleção brasileira.

Oitavo colocado, com 46 pontos, o Bahia vem em queda livre, visto que não ganha há mais de um mês na competição. Os palmeirenses esperam tirar proveito desse declínio.

“Esse jogo vai ser de suma importância para realmente ver o nosso caminho dentro do campeonato. Espero ir para Salvador e fazer uma grande partida, e que a gente possa voltar de lá com um grande resultado e seguir na busca pelo título”, destacou Zé Rafael.

O atacante Lázaro, recuperado de lesão após três rodadas afastado, treinou sem restrições durante a semana e deve ser a novidade no banco de reservas. O lateral-esquerdo Piquerez, que se recuperou de grave lesão no joelho, é outro que pode aparecer entre os relacionados.

BAHIA X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

DATA : 20 de novembro, quarta-feira.

: 20 de novembro, quarta-feira. HORÁRIO : 18h (horário de Brasília).

: 18h (horário de Brasília). LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

ONDE ASSISTIR BAHIA X PALMEIRAS AO VIVO

Premiere (pay-per-view);

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA : Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Ademir. Técnico : Rogério Ceni.

: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Ademir. : Rogério Ceni. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira