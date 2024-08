PARIS - O consulado do Brasil em Paris estima que entre 80 e 90 mil brasileiros estejam na capital francesa durante os Jogos Olímpicos 2024. A torcida do País se faz presente em praticamente todas as modalidades. Nas ruas da cidade, as cores da bandeira são facilmente identificadas, da mesma forma nas arenas, quadras e estádios que abrigam as competições esportivas.

PUBLICIDADE A reportagem do Estadão consultou o Comitê Organizador Local sobre a participação brasileira na compra de ingressos para esses Jogos Olímpicos. De acordo com Paris-2024, foram comercializados 9,2 milhões de tickets, e o Brasil ocupa a 12ª posição no ranking de países compradores. Os líderes são: França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica. A principal torcida do Brasil, que costuma frequentar grandes eventos esportivos fora do País, o Movimento Verde Amarelo (MVA) está em Paris com cerca de 1.550 pessoas, sendo que 50 delas são responsáveis pela organização - como definição de pontos de encontro e distribuição de instrumentos musicais, por exemplo.

Movimento Verde Amarelo reúne milhares de brasileiros para torcer nos Jogos Olímpicos de Paris. Foto: MVA

O MVA esteve presente em 20 competições até aqui nos Jogos de Paris e frequenta diariamente a Casa Brasil, espaço montado na capital francesa, no Parque La Villete, para que os atletas que participam das Olimpíadas tenham contado com o público brasileiro que veio à Europa para prestigiá-los.

“Sem dúvida nenhuma a torcida brasileira é a que está fazendo a maior festa aqui nos Jogos. Até mesmo os franceses, que estão em maior número, não conseguem estar à nossa frente em festa. E a gente tem feito isso não só nas arenas, mas fora delas, nas ruas de Paris. Até porque a grande maioria das pessoas não consegue estar todo o tempo em alguma competição”, explica Luiz Carvalho “Vasco”, fundador do MVA.

Segundo Vasco, a torcida brasileira tem sido bem recepcionada pelos franceses em Paris e tem causado boa impressão pela energia e comemoração. “O sentimento é que o francês e os torcedores de outras nacionalidades estão gostando dessa festa brasileira”.

Alexandre Moratore, engenheiro civil, veio com a mulher e a filha a Paris. “Já vimos o handebol e tênis e vamos no vôlei de praia. Nós programamos a viagem em abril. É uma oportunidade única, nós só havíamos ido a Paralimpíada do Rio, em 2016. Não costumamos frequentar jogos e ambientes esportivos, mas a Olimpíada despertou essa vontade”.

Publicidade

Família Moratore planejou a viagem a Paris em abril e acompanhou jogos de handebol e tênis. Foto: Marcos Antomil/Estadão

Gustavo, bombeiro militar, e Moniky Torres, enfermeira, vieram de Goiânia acompanhar os Jogos Olímpicos. “A gente foi para Zurique, na Suíça, e o destino final é Paris. Assistimos ao futebol feminino, no jogo entre Brasil e Espanha”. A guia turística Gabriela Vilela mora na capital francesa, é casada com um francês e foi na companhia do marido e do casal de filhos acompanhar o País no futebol feminino e no judô. “É a nossa primeira Olimpíada, mas já fomos na Copa do Mundo do Brasil. Eu sou de Uberaba, mas brasiliense de coração”.