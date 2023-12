Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações das equipes

Atlético de Madrid e Barcelona duelam, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto direto pode aproximar o vencedor de Real Madrid e Girona, líder e vice-líder da LaLiga, respectivamente.

Do lado catalão, João Félix vai reencontrar o ex-clube. O português pertence ao Atlético de Madrid, mas está emprestado ao Barcelona até o fim da temporada. É a primeira vez que ele jogara contra a equipe de Madri. Felix, assim como a equipe catalã, vivem bom momento. Com 31 pontos e em quarto lugar, o Barcelona soma nove vitórias, quatro empates e uma derrota. O time do técnico Xavi vem de vitória contra o Porto pela Champions League. Outra vantagem é no duelo individual entre os treinadores. Xavi nunca perdeu para Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, e saiu vitorioso nos três confrontos até então.

Para a equipe da capital, o jogo vale também a aproximação dos líderes. O time do francês Griezmann, ex-Barcelona, vem de vitória na Champions League, 3 a 1 contra o Feynoord. Na liga nacional, está a frente do rival deste domingo por ter mais vitórias. São 31 pontos, 10 triunfos, um empate e duas derrotas. Já são quatro vitórias consecutivas. O contraponto ao bom momento é o histórico, já que o Atlético de Madrid não vence o Barcelona há dois anos.

Atlético de Madrid e Barcelona duelam para buscando aproximação dos líderes do campeonato. Foto: Arte/Estadão

BARCELONA x ATLÉTICO DE MADRID : SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL:

LOCAL : Barcelona, na Espanha.

: Barcelona, na Espanha. ESTÁDIO : Estádio Olímpico Lluís Companys.

: Estádio Olímpico Lluís Companys. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 17 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BARCELONA x ATLÉTICO DE MADRID AO VIVO:

Star+ (streaming)

ESPN (TV fechada)

ESCALAÇÕES DE BARCELONA E ATLÉTICO DE MADRID:

BARCELONA: Pena; João Cancelo, Kounde, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Pedri, Gundogan, De Jong; Raphinha, Lewandowski, João Felix. Técnico: Xavi.

Pena; João Cancelo, Kounde, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Pedri, Gundogan, De Jong; Raphinha, Lewandowski, João Felix. Xavi. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Morata, Griezmann. Técnico: Simeone.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E ATLÉTICO DE MADRID: