Ala do Brooklyn Nets anota ‘cesta contra’ no duelo com o Indiana Pacers e viraliza na internet

Brooklyn Nets e Indiana Pacers duelaram pela temporada regular da NBA neste sábado, em partida que acabou em 125 a 116 para a equipe de Indiana. Porém, o que chamou atenção de todos foi um lance curioso protagonizado pelo ala dos Nets, Yuta Watanabe, que anotou uma “cesta contra” na partida.

No fim do primeiro quarto, os Nets estavam na frente do placar, vencendo por 25 a 20, quando Yuta Watanabe protagonizou a cena bizarra da rodada. Após a bola bater no aro e na tabela, dois atletas do Indiana Pacers subiram para o rebote ofensivo. Watanabe, porém, foi mais rápido e chegou no lance antes, mas não conseguiu controlar totalmente a bola, que caiu na própria cesta dos Nets.

Os tentos contra anotados por Watanabe acabaram ajudando o Indiana Pacers a diminuir a vantagem para três pontos, proporcionando o empate na sequência. Dali em diante, a equipe visitante se manteve à frente no segundo e terceiro quartos, consolidando o triunfo por 125 a 116 no último período.

A partida entre Indiana Pacers e Brooklyn Nets ficou marcada por uma "cesta contra" de Yuta Watanabe, dos Nets. Foto: Wendell Cruz/USA TODAY Sports

A internet não perdoou a cena e até mesmo Shaquille O’Neal, por meio de uma conta no Twitter que usa para comentar lances inusitados, não perdoou a trapalhada de Watanabe.

Confira o lance aqui:

E não é que teve "cesta contra" no duelo entre Brooklyn Nets e Indiana Pacers na NBA.pic.twitter.com/7ZXVKARwM7 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 30, 2022

