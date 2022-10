Atleta da NBA surpreende e aparece com look ousado em entrevista; confira outros jogadores estilosos

O basquete americano é conhecido como o melhor do mundo. A NBA está repleta de grandes jogadores de todas as nacionalidades. Atletas, muitas vezes, aproveitam a notoriedade por disputar o torneio para promover suas extravagâncias. Apesar da orientação para seguirem um padrão de vestimentas para entrevistas, pré e pós-jogo e outras atividades comerciais, alguns jogadores ousam na frente das câmeras.

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais a maneira como Terry Rozier se apresentou para uma entrevista coletiva. O jogador de 28 anos, do Charlotte Hornets, respondeu as perguntas dos jornalistas usando uma máscara de esqui amarela, com um desenho de uma borboleta na testa, além de um óculos na mesma cor.

Para começar a responder os questionamentos, Terry Rozier abriu parcialmente a máscara de esqui, assim sua voz ficou mais fácil de ser entendida ao microfone. Mais tarde, ele também tirou os óculos amarelos. Mas esta não foi a primeira vez em que um jogador da NBA ousou em fugir dos padrões, com roupas e acessórios excêntricos ou estilosos.

LeBron James

O astro LeBron James é um dos principais garotos-propaganda da NBA. Nas redes sociais, o jogador do Los Angeles Lakers gosta de exibir seus looks, normalmente inovadores, mas sem fugir muito do tradicional.

Russell Westbrook

Companheiro de LeBron James, o armador Russell Westbrook está no topo da lista com o estilo que adota fora das quadras. As combinações são bastante extravagantes.





James Harden

O armador do Philadelphia 76 ers é outro que costumar desfilar com looks estilosos antes dos jogos da NBA. Ele não chama a atenção apenas pela vasta barba.





Jimmy Butler

Jimmy Butler é a grande estrela do Miami Heat na NBA e é mais um adepto das preocupações com roupas e acessórios.

Kyle Kuzma

Ala do Washington Wizards Kyle Kuzma é apontado como um dos mais jogadores da NBA que mais se aventuram no estilo, muitas vezes irreverente e bastante despojado.

Dwyane Wade

Dwyane Wade foi um dos principais nomes da NBA. Aposentado das quadras em 2019, no Miami Heat, o atleta de 40 anos não deixou de lado suas roupas modernas e continua exibindo seu variado e moderno guarda-roupas.