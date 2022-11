Basketball Camp da NBA reúne quase 90 meninos em experiência imersiva em São Paulo

Publicidade

O Basketball Camp, promovido pelo NBA Basketball School se encerrou nesta terça-feira, em São Paulo, após quatro dias de experiências inesquecíveis para aproximadamente 90 meninos entre 12 e 17 anos. O evento teve diversas atividades além das quadras, contando com palestras, bate-papos com grandes nomes do basquete como Oscar Schmidt, Marcelinho Machado e Helen Luz, entre outros, desafios e sorteios de brindes.

Oscar Schmidt, que superou um câncer na cabeça recentemente esteve presente no evento e conheceu a história de João Felipe,aluno do núcleo Basquete S.A., do Rio de Janeiro de apenas 11 anos, que passou pela remissão de um câncer no rim na última semana.

“Não sei o que falar...Você é diferente, menino. Você venceu um câncer. Se você venceu um câncer, você pode tudo, porque você é forte. Não há limites para você. Fiquei muito feliz em conhecer você e sua história, você é uma inspiração”, disse Oscar.

Além de treinamentos diários em dois períodos, passando por estações de fundamentos e desafios, os jovens participaram de jogos e foram desafiados a mostrarem seu melhor basquete em quadra. Helen Luz, campeã mundial e medalhista olímpica, também se emocionou ao falar da família em bate-papo com os atletas. Márcio Dornelles relembrou das dificuldades do início da carreira e Renato Lamas falou da ‘convivência’ com as dores na coluna ao longo da carreira. A seleção brasileira masculina sub-15, que se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano, também visitou o Basketball Camp.

O evento foi considerado um sucesso na visão de Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina, que definiu que o ano foi fechado “com chave de ouro”.

“Foram dias muito intensos, de treinos fortes, aprendizados, dividindo essa paixão pelo basquete, mas também marcantes para todos que participaram, pelos ensinamentos, pelas experiências e por momentos que vivemos juntos. É gratificante ver a alegria desses meninos, a maneira como respiram o esporte, a dedicação, a disciplina e a evolução ao longo dos dias. O camp foi de altíssimo nível, fechamos o ano com chave de ouro”, disse.

Uma outra cena emocionante marcou o evento: Raul Togni, licenciado número 1 do programa NBA Basketball School, recebeu homenagem após uma videoconferência da qual seu filho, Raulzinho, armador do Cleveland Cavaliers, participou em bate-papo com os atletas e se emocionou ao falar do pai.

“Meu pai é minha inspiração, sempre foi, sempre foi o meu espelho. E se eu sou quem eu sou hoje, se cheguei onde cheguei, devo muito a ele, à minha família, por terem me passado valores, por terem me ensinado a não desistir e a lutar pelos meus sonhos. Agradeço a ele por tudo que fez por mim”, disse Raulzinho.