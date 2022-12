Boston sofre, precisa da prorrogação diante dos Lakers, mas reencontra a vitória na NBA

Em um jogo que honrou a tradição das duas equipes na NBA e enlouqueceu os 18.661 espectadores presentes na Crypto.com Arena, o Boston Celtics venceu o Los Angeles Lakers, por 122 a 118, na prorrogação, após empate em 110 pontos no tempo normal.

Vindo de duas derrotas, Boston chegou a estar 20 pontos na frente no terceiro quarto, mas o rival virou o placar e ficou à frente com 13 pontos de vantagem. Mas o cansaço tomou conta de LeBron James e companhia e os visitantes aproveitaram para vencer no tempo extra.

Jayson Tatum marcou 44 pontos, agarrou nove rebotes e fez seis assistências para garantir a 22ª vitória do líder da Conferência do Leste, após 29 rodadas. “Parecia que a partida nos tinha escapado”, admitiu o astro dos Celtics.

Já os Lakers contaram com impressionantes 37 pontos e 12 rebotes de Anthony Davis e 33 pontos, nove rebotes e nove assistências de LeBron James, mas foram derrotados pela 16ª vez, em 27 jogos. “Tivemos a chance de vencer, mas não decidimos”, afirmou LeBron.

Em Milwaukee, os Bucks aproveitaram uma noite sem muita inspiração do Golden State Warriors para somar a 20ª vitória, em 27 jogos. O triunfo por 128 a 111 deixa a equipe do genial Giannis Antetokounmpo - autor de 30 pontos e 12 rebotes - na segunda colocação do Leste. Já os Warriors ficam em décimo no Oeste, com 14 vitórias e 14 derrotas, depois que Stephen Curry anotou ‘apenas’ 20 pontos e Klay Thompson colaborou com 14.

Confira os resultados da noite desta terça:

Philadelphia 76ers 123 x 103 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 128 x 111 Golden State Warriors

Houston Rockets 111 x 97 Phoenix Suns

Utah Jazz 121 x 100 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 118 x 122 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta quarta:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Chicago Bulls x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves