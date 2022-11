Brasil vai ao pódio no feminino e masculino na Americup de basquete 3x3 e se garante no Mundial

Publicidade

No último dia de partidas na Americup de basquete 3x3, nos Estados Unidos, o Brasil foi ao pódio. No feminino, o time brasileiro foi derrotado pelo Canadá na final, por 15 a 11, e ficou com a prata. Já entre os homens, a equipe superou Trinidad e Tobago na disputa do bronze, por 21 a 9. Com os resultados, os brasileiros se garantiram no Mundial de 2023.

“Estamos muito felizes com a medalha de prata, obviamente que tínhamos muitas chances de ser campeãs, mas faz parte. Eu, particularmente, não costumo ficar pensando na derrota, fizemos um ótimo campeonato e garantimos a vaga na Copa do Mundo, o que foi muito importante. E isso me deixa muito feliz”, comentou Vanessa “Sassa” Gonçalves, atleta da AD Santo André.

FIBA Americas

De acordo com o regulamento da Americup, somente o campeão garantiria vaga na Copa do Mundo. Contudo, como o Canadá, que foi o campeão, já tinha garantido a ida para a competição de 2023 através do ranking mundial, o Brasil se classificou pelo torneio continental.

Bronze no masculino

Além da prata entre as mulheres, o Brasil ficou com o bronze no masculino. Na disputa do terceiro lugar, os brasileiros venceram Trinidad e Tobago, por 21 a 9, e foram ao pódio na Americup de basquete 3x3.

“Em partes, com o dever cumprido, pois conseguimos a nossa classificação para a Copa do Mundo de 2023, mas saímos daqui com um gostinho amargo, porque sabíamos do nosso potencial e o tanto que treinamos, além do que conseguimos jogar. E poderíamos ter ido muito mais longe. Saímos daqui com esse sentimento”, comentou André Ferros.

FIBA Americas

“A terceira colocação não é de se desprezar, subimos ao pódio mais uma vez, o que é muito importante. Estamos há alguns campeonatos conseguindo chegar ao pódio e isso precisa ser reconhecido. Conseguimos uma parte do nosso objetivo, que era garantir vaga na Copa do Mundo e chegar ao pódio. Agora, é seguir trabalhando e estando sempre preparado, já que temos ciência que podemos chegar mais longe”, complementou o atleta do São Paulo DC.

Como Porto Rico e Estados Unidos, finalistas na chave masculina da competição, já estavam garantidos no Mundial de 2023, o Brasil ficou com a vaga no torneio do próximo ano com a medalha de bronze.