Brooklyn Nets supera LA Clippers fora de casa; Celtics emenda 6ª vitória seguida

O Brooklyn Nets conseguiu um importante resultado como visitante na noite deste sábado, ao derrotar o Los Angeles Clippers por 110 a 95 em partida marcada pelo equilíbrio na NBA. O veterano Kevin Durant, de 34 anos, foi o destaque ao assinalar 27 pontos e deixar a quadra como cestinha. Com atuação destacada no quarto final, Seth Curry também foi decisivo para a vitória de sua equipe.

Apesar de contar com o apoio da sua torcida, o Los Angeles Clippers parece ter sentido a ausência de Kyrie Irving, suspenso pelo time por postar conteúdo de um filme antissemita em suas redes sociais.

O início do duelo teve como predominância a marcação. Com baixo aproveitamento nos arremessos, a partida ficou truncada. Mesmo jogando em casa, os Clippers não conseguiram se impor e terminaram o primeiro quarto com uma desvantagem de 24 a 19.

Na retomada da partida, o panorama mudou. Com nove pontos em sequência, os anfitriões tomaram a frente no marcador. A partida ganhou em intensidade, o Brooklyn conseguiu reagir e administrou uma vantagem de quatro pontos para o quarto seguinte (54 a 50).

Na parte final do confronto, o jogo esquentou de vez com as duas equipes se alternando na liderança do placar. Foi nesse período que Seth Curry chamou a responsabilidade e, com um arremesso de três pontos, estabeleceu uma vantagem de 11 pontos para o Brooklyn Nets. O Los Angeles Clippers tentou ensaiar uma reação, mas sucumbiu ao maior volume de jogo do rival e acabou derrotado por 110 a 95.

Também pela rodada deste sábado, o Boston Celtics obteve a sexta vitória seguida ao bater o Detroit Pistons por 117 a 108. Jayson Tatum, com 43 pontos, dez rebotes e três assistências teve uma excelente atuação. Sem Cade Cunningham, o Detroit teve dificuldade para se organizar. O croata Bojan Bogdanovic, com 28 pontos e seis rebotes, bem que tentou levar sua equipe à uma reação, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida.

Já na vitória do Dallas Mavericks sobre o Portland Trail Blazers por 117 a 112, o esloveno Luca Doncic assinalou o quarto “triple-double” de sua carreira. Foram 42 pontos, 13 rebotes e ainda dez assistências na partida. O Dallas contou ainda com a boa pontaria de Spencer Dinwiddie nos arremessos de três pontos para consolidar o triunfo.

Jogando em casa, o News Orleans Pelicanos garantiu o triunfo de 119 a 106 sobre o Houston Rockets contando com uma atuação impecável nos dois minutos finais do duelo. O jogo estava empatado em 106 a 106, quando os anfitriões fizeram 13 pontos e não sofreram nenhum, definido o placar final. Zion Williamson liderou o time com 26 pontos e seis rebotes.

Confira os resultados da noite deste sábado:

LA Clippers 95 x 110 Brooklyn Nets

Washington Wizards 121 x 112 Utah Jazz

Detroit Pistons 108 x 117 Boston Celtics

Indiana Pacers 118 x 104 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 121 x 109 Atlanta Hawks

Miami Heat 132 x 115 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 117 x 112 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 119 x 106 Houston Rockets

Confira os jogos de domingo:

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets