Bulls x Pistons: NBA retorna à Europa após dois anos e busca diminuir distância para o futebol

A NBA volta a fazer o seu tour conhecido como Global Games nesta quinta-feira, às 17h, com a partida entre Chicago Bulls e Detroit Pistons, na Accor Arena, em Paris, na França. A liga norte-americana não visitava o continente europeu desde 2019, antes da pandemia, quando organizou um duelo entre Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets, vencido pelo time de Giannis Antetokounmpo.

“Nós reconhecemos que os dois maiores esportes são futebol e basquete, mas o futebol é maior que o basquete neste momento. Então vemos uma enorme oportunidade para fechar um pouco mais esta lacuna”, afirma Adam Silver, comissário da liga.

From Chicago to Paris ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/XOYHDiOBni — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 18, 2023

A NBA consolidou um número recorde de patrocinadores para este confronto único. Ao todo, 16 parceiros estarão juntos com a liga neste tour. São eles: Nike, American Express, 2K, Dapper Labs, Deezer, Foot Locker, Gatorade, Hotels.com, Intesa Sanpaolo, Niantic, Parions Sport, PlayStation, SAP, Sorare, Tissot e Yop.

“A NBA é muito cuidadosa com os detalhes e não por acaso escolheu Chicago Bulls e Detroit Pistons para fazer esse retorno à Europa. Durante o período de isolamento na pandemia, a série ‘The Last Dance’ fez um sucesso estrondoso e mostrou justamente a rivalidade entre estas duas equipes. Ela capitaliza com excelência em cima disso. Os artigos do Bulls, por exemplo, tiveram uma alta de vendas de 5.000% após o lançamento do documentário. Se as atuais equipes não estão protagonizando os melhores espaços na liga, o peso das camisas ainda mostra muita força e a partida mobilizará todo o continente”, analisa Bruno Maia, CEO da Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais voltada para streaming e blockchain, e executivo de inovação e novas tecnologias no esporte e entretenimento.

Ahead of today's #NBAParis game, we look back at some iconic plays from Bulls/Pistons... starting with this MJ steal, save and spin from 1989 🤯



DET/CHI, 3pm/et, NBA TV pic.twitter.com/Vd9ktapgT6 — NBA History (@NBAHistory) January 19, 2023

A primeira excursão da NBA aconteceu em 1978, com o então campeão Washington Bullets encarando o Maccabi Tel Aviv, em Israel. Os donos da casa venceram por 98 a 97.

A NBA retornou muitas outras vezes, incluindo as participações no McDonald’s Championship, uma espécie de Mundial de Clubes disputado entre os anos 1980 e 1990. O Chicago Bulls, de Michael Jordan, venceu o torneio em 1997, justamente em Paris, palco do confronto. O Vasco, em 1999, foi o único brasileiro participante, na edição em Milão. O clube de São Januário chegou à final, encarou o campeão San Antonio Spurs até certo momento, mas acabou sucumbindo diante de Tim Duncan e companhia.

“As ligas americanas exploram muito bem o mercado internacional. A NFL faz jogos anuais na Europa também, expandindo o mercado e o interesse pelo esporte. A NBA é a pioneira, faz esse trabalho desde a década de 1970. Não à toa, dos esportes mais populares nos EUA, o basquete foi o que mais se globalizou”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

Outros brasileiros participaram da pré-temporada da NBA e a liga organizou duas partidas no Rio de Janeiro, em 2013 e 2014. Chicago Bulls e Washington Wizards fizeram o primeiro jogo, enquanto Miami Heat e Cleveland Cavaliers protagonizaram o segundo.

A NFL, liga de futebol americano, fez algumas exibições fora da América do Norte no passado, mas passou a levar partidas de sua temporada para outros continentes somente a partir de 2007.