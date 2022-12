Celtics perdem para Magic na NBA; Lakers e Mavericks vencem bem e mostram força

Na NBA não existe jogo fácil e nem vitória garantida por antecipação. O equilíbrio entre os times torna qualquer resultado possível e foi o que aconteceu, nesta sexta-feira, em Boston, onde os Celtics, donos da melhor campanha da temporada, perderam para o Orlando Magic, 13º na Conferência do Leste, por 117 a 109.

Os irmãos alemães Moritz e Franz Wagner foram os destaques do time da Flórida, com 25 e 19 pontos, respectivamente. Do lado de Boston, o esforço de Jayson Tatum (31 pontos) e Jaylen Brown (26) não deu resultado. Boston lidera o Leste com 22 vitórias e oito derrotas, enquanto Orlando ganhou apenas a décima partida, após 30 rodadas.

Em Los Angeles, os Lakers mostraram força na vitória sobre o Denver Nuggets por 126 a 108, com mais uma atuação de destaque de LeBron James, autor de 30 pontos e nove rebotes. Foi a 12ª vitória, em 28 jogos, do tradicional time, 12º no Oeste. Denver, terceiro no Oeste, perdeu pela 11ª vez na temporada, depois de 28 jogos, apesar dos 25 pontos e 11 rebotes do astro Jokic.

Luka Doncic comandou a vitória do Dallas Mavericks na NBA. Foto: Emil Lippe/AP

Em Dallas, os Mavericks mostraram que quando o time ajuda Luka Doncic a chance de vitória aumenta bastante. Desta vez, o craque esloveno, autor de 33 pontos, 12 rebotes e nove assistências, teve a companhia de Christian Woood, que somou 32 pontos e 12 rebotes, no triunfo por 130 a 110 diante do Portland Trail Blazers.

Dallas luta muito para alcançar os playoffs, mas ainda está em nono na classificação do Oeste, com 15 vitórias e 14 derrotas. Com 29 pontos, Dillian Lillard mais uma vez foi muito bem para Portland, enquanto Trendon Watford colaborou com 16 pontos. A equipe perdeu a 13ª partida, após 29 duelos, e ocupa a sexta posição no Oeste.

Confira os resultados da noite desta sexta:

Charlotte Hornets 106 x 125 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 113 x 122 Sacramento Kings

Boston Celtics 109 x 117 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 118 x 112 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 118 x 106 Golden State Warriors

Toronto Raptors 116 x 119 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 91 x 114 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 110 x 112 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 130 x 110 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 126 x 108 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans