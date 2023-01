Claudia Leitte fará show especial em jogo entre Orlando Magic e Indiana Pacers na NBA

A cantora Claudia Leitte será a estrela do jogo entre Orlando Magic e Indiana Pacers pela NBA no dia 25 de janeiro, às 21h. Claudinha foi escolhida para representar o País no Brazilian Night. O evento, promovido pela franquia da Flórida, homenageará a comunidade brasileira que vive e visita a região dos Estados Unidos.

Para o show, Claudia Leitte promete um repertório que represente a mulher brasileira, além de todo o calor e animação do País. Alguns de seus maiores sucessos serão tocados. Outras celebridades brasileiras já confirmaram presença nas arquibancadas do Amway Center, arena no centro de Orlando, cuja capacidade é de 20 mil pessoas.

Quem quiser acompanhar o jogo e o show de Claudia Leitte, mesmo de longe, poderá assinar o NBA League Pass, serviço de streaming da liga de basquete norte-americana.

Claudia Leitte será a principal atração de evento em Orlando.

Os brasileiros representam a maior base de torcedores do Orlando Magic fora dos Estados Unidos. Desde 2019, a franquia abastece mídias sociais voltadas para o público brasileiro, com 33 mil seguidos no Instagram e 21 mil no Twitter.

O jogo especial ainda contará com uma camiseta temática da Noite Brasileira do Orlando Magic que estará disponível para compra na Magic Team Shop do Amway Center.

Em abril de 2022, Claudia Leitte foi a primeira brasileira a ser apresentar na Disney, em Orlando, com shows no parque Epcot no Garden Rocks Concert Series.

No último ano, a cantora também ganhou seu primeiro certificado de ouro nos Estados Unidos por ultrapassar a marca de 500 mil cópias vendidas de “We Are One”, música feita em parceria com Jennifer Lopez e Pitbull, gravada e apresentada na abertura da Copa do Mundo do Brasil em 2014.