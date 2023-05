Com 50 pontos históricos de Curry, Warriors vencem Kings e avançam à semifinal de conferência

O Golden State Warriors segue vivo em busca do segundo título consecutivo da NBA, ao derrotar o Sacramento Kings, no sétimo jogo, por 120 e 100, com direito a show e recorde do craque Stephen Curry, responsável por fazer 50 pontos. Com isso, avançou às semifinais da Conferência Oeste.

O próximo adversário do Golden State Warriors na busca por uma vaga na decisão da Conferência Oeste serão os Lakers, de LeBron James, que deixaram para trás o Memphis Grizzlies. O jogo inicial acontecerá na terça-feira, às 23h, em São Francisco.

Curry entra na semifinal como o principal nome da NBA. Só no jogo de desempate frente aos Kings, o camisa 30 anotou 50 pontos, oito rebotes e seis assistência, ninguém antes alcançou tais números no jogo 7 dos playoffs.

Curry comandou a equipe na vitória pelo sétimo jogo da série contra o Sacramento Kings Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O primeiro quarto foi bem equilibrado. O Golden State chegou a abrir seis pontos de vantagem, mas não impediu a reação dos Kings, que conseguiram diminuir a diferença para apenas um ponto: 31 a 30.

No segundo quarto, Curry já havia marcado 20 pontos, enquanto Sabonis, dos Kings, tinha 16 na conta. Ele, inclusive, foi o principal nome do Sacramento, já que De’Andre Fox teve uma atuação discreta. Mesmo assim, conseguiu terminar na frente por 58 a 56.

O terceiro quarto foi decisivo para a vitória do Golden State. Sob a batuta de Curry, abriu dez pontos: 91 a 81. No último tempo, os Warriors apenas administraram a vantagem para confirmar a vitória em 120 a 100.

MIAMI HEAT SAI NA FRENTE

Na primeira partida da semifinal da Conferência Leste, o Miami Heat, que não decide um título da NBA desde 2020, largou na frente do Nova York Knicks por uma vaga na final, ao vencer por 108 a 101.

Jogando em casa, os Knicks não demoraram para abrir vantagem, com boa atuação de James Brunson. O primeiro tempo terminou com vitória parcial do time da casa por 55 a 50.

Na segunda metade, o Miami buscou a reabilitação e conseguiu empatar o duelo, sob o comando de Kevin Love, que tomou conta da partida e fez de Jimmy Butler a grande estrela. No fim, a equipe de Miami conseguiu virar o duelo e só precisou administrar a vantagem até o final da partida, que terminou em 108 a 101.