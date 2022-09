Conheça Juancho Hernangómez, Bo Cruz de filme com Adam Sandler, e agora campeão europeu de basquete

“Arremessando alto”, filme estrelado por Adam Sandler, estreou no dia 8 de junho na Netflix e apresenta como trama um olheiro do Philadelphia 76ers, Stanley Beren, interpretado pelo astro de Hollywood, que, em sua busca por novos talentos, encontra um habilidoso e promissor jogador em quadras de basquete de rua na Espanha, Bo Cruz. Na realidade, este atleta é Juancho Hernangómez, de 26 anos, que tem em sua carreira no esporte similaridades com o personagem que interpreta na ficção.

Longe da NBA, o jogador conquistou neste domingo seu maior feito no basquete. Com uma exibição “cinematográfica”, digna de Bo Cruz, Hernangómez auxiliou a seleção espanhola a conquistar o Campeonato Europeu de Basquete, após derrotar a França - que tem Rudy Gobert, ex-companheiro do espanhol no Utah Jazz, como principal estrela -, por 88 a 76, na final disputada em Berlim. Ala-pivô, a estrela foi o cestinha da partida e anotou 27 pontos, com seis bolas de três, para decidir a partida.

Leia também Neymar completa 100 jogos pelo PSG no Francês e jornal destaca ‘números impressionantes’ do craque

Além de Juancho, seu irmão, Willie, também esteve presente na decisão. Ambos foram lembrados por Adam Sandler, com quem a estrela espanhola contracenou no filme. “Bo Cruz! Cumprindo o objetivo. Te amo, Juancho. E Willie! (seu irmão) Parabéns a toda a equipe espanhola”, afirmou o ator de Hollywood em seu Twitter, após a partida.

Juancho Hernangomez foi a principal estrela na conquista da seleção espanhola no último domingo. Foto: Annegret Hilse/ Reuters

Conheça Juancho Hernangómez

Nascido em 1995 na cidade de Madri, na Espanha, Hernangómez joga basquete desde os 12 anos, quando iniciou sua carreira nas categorias de base do Las Rozas, clube da cidade espanhola. Antes de chegar ao esporte profissional, jogou no juvenil do Real Madrid. Em 2012, assinou seu primeiro contrato, com o Estudiantes, outra equipe de Madri.

Continua após a publicidade

Assim como no filme, em que Stanley Beren busca promessas para o draft da NBA, Hernangómez foi escolhido com a 15ª escolha geral em 2016, pelo Denver Nuggets. Com boas campanhas e jogos pela franquia, o espanhol foi diagnosticado, em 2018, com mononucleose - popularmente conhecida como a a “doença do beijo” -, fato que atrapalhou seu desenvolvimento na NBA. Sem muito espaço em Denver, foi trocado em 2020 para o Minnesota Timberwolves.

Desde então, Hernangómez já jogou por quatro franquias no período de dois anos - além de Minnesota, passou pelo Boston Celtics, San Antonio Spurs e Utah Jazz, nesta última tendo sido cortado após pouco mais de quatro meses na equipe. Ao longo desse período, além de desempenhos abaixo do esperado, Hernangómez foi vetado de disputar campeonatos pela seleção espanhola. Em 2021, enquanto ainda jogava pelo Timberwolves, não conseguiu liberação de sua franquia para participar dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

Agora no Toronto Raptors, o jogador assinou contrato de um ano com a franquia canadense. Ainda sem estrear, o título do Campeonato Europeu pode fazer com que ele ganhe mais espaço na equipe do técnico Nick Nurse, que conquistou a NBA em 2019.