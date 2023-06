Denver Nuggets vence Miami Heat e abre vantagem nas finais da NBA

Liderados pelo magistral Nikola Jokic, que dominou o jogo com um triplo-duplo, o Denver Nuggets derrotou o Miami Heat por 104 a 93 na noite desta quinta-feira, 1, e abriu uma vantagem de 1 a 0 nestas finais (de melhor de sete partidas) da NBA.

Jokic, duas vezes MVP da NBA, fez 27 pontos, 10 rebotes e 14 assistências para levar o Nuggets à vitória no primeiro jogo das Finais na história da franquia.

Aaron Gordon, atacante do Denver Nuggets, chuta contra o Miami Heat durante a primeira metade do jogo 1 das finais da NBA de basquete, nesta quinta-feira, 1, em Denver. Foto: Jack Dempsey / AP

O Miami Heat de Jimmy Butler (13 pontos), superado pelo ataque dos Nuggets, também pagou pelo esforço da cansativa última rodada contra o Celtics e agora tentará igualar a série no segundo jogo, no domingo, 4.

Com uma semana a mais de descanso que o adversário, o Denver Nuggets confirmou porque é o grande favorito a conquistar o anel apesar da dificuldade de superar o Heat, time que começou esses playoffs como oitavo cabeça-de-chave da Conferência Leste e eliminou grandes candidatos ao título como Bucks e Celtics.

Após sobreviver ao jogo 7 das finais do Leste em Boston na segunda-feira, 29, o Miami Heat não teve energia e ideias para vencer na Ball Arena de Denver, onde quase 20 mil fãs fizeram um barulho ensurdecedor depois de quase meio século de espera pelas finais.

“Respeitamos muito essa equipe. Só queríamos dar o primeiro golpe”, enfatizou Jokic. “Nas três primeiras rodadas, eles venceram o primeiro jogo fora de casa e não queríamos que isso acontecesse hoje e acho que fizemos um bom trabalho”.

Antes de Jokic, apenas um jogador na história (Jason Kidd em 2002) havia conseguido um triplo-duplo em seu primeiro jogo nas finais. Um recorde de eliminatórias

Já são nove jogos desses playoffs em que Jokic chega a dois dígitos em três categorias. O recorde anterior era sete do lendário Wilt Chamberlain na pós-temporada de 1967.

Sem um pingo de egoísmo em seu jogo, o pivô sérvio deu aula de direção ao acionar as outras armas ofensivas do Nuggets, principalmente o armador Jamal Murray, que finalizou com 26 pontos e 10 assistências, e o atacante Michael Porter Jr, com 14 pontos e 12 rebotes.

O ultracompetitivo Heat, que perdia por 24 pontos no terceiro quarto, chegou a nove pontos (96-87) a dois minutos e meio do fim, mas Jokic e Murray não deixaram escapar a primeira vitória do Denver. Invicto em nove jogos desses playoffs.

Jokic e Murray, uma dupla que joga de cor há seis anos, são os segundos companheiros de equipe a registrar pelo menos 25 pontos e 10 assistências em um jogo das finais, depois das lendas do Lakers Earvin ‘Magic’ Johnson e James Worthy em 1987.

“Eles jogaram um jogo muito físico e temos que ser capazes de igualá-lo”, disse Jimmy Butler, que atribuiu a derrota a problemas de chute e estratégia, e não ao cansaço.

“Acho que todos nos sentimos bem, acabamos de perder o jogo”, disse ele. “Demos muitos arremessos em vez de atacar o aro e fazer lances livres, mas seremos melhores no segundo jogo.”

A defesa do Nuggets mal permitiu que o Heat fizesse dois lances livres em todo o jogo, o menor número em um jogo de playoff, 20 para o time da casa.

“Não preciso marcar”

Com pernas mais frescas e mais adaptadas à altura de Denver, o Nuggets rapidamente conquistou grandes vantagens no placar.

Lendo o jogo com perfeição, Jokic se concentrou desde cedo em criar opções para os companheiros e mal fez o primeiro arremesso à cesta a três segundos do fim do primeiro tempo.

“Não preciso chutar ou marcar para influenciar o jogo. Acho que fiz um bom trabalho hoje”, parabenizou a si.

Com seu companheiro de equipe como facilitador, o atacante Aaron Gordon (16 pontos) foi capaz de explorar sua maior amplitude em comparação com seus defensores para fazer uma festa de pontuação.

O pivô do Miami Heat, Bam Adebayo, chuta enquanto é defendido pelo atacante Aaron Gordon (50) do Denver Nuggets e pelo pivô Nikola Jokic durante a segunda metade do jogo 1 das finais da NBA de basquete, nesta quinta-feira, 1º. Foto: Jack Dempsey/ AP

Jamal Murray, que está vivendo uma sequência espetacular nos playoffs após perder toda a temporada passada devido a uma lesão, substituiu Gordon no ataque, enquanto Jokic estava gradualmente assumindo o centro do placar.

Apesar do ótimo jogo de Bam Adebayo (26 pontos e 13 rebotes), o Heat não encontrou respostas para conter o ataque do Denver e sofreu um naufrágio total no chute de fora, sua melhor arma nesta pós-temporada.

Entre Caleb Martin, a grande sensação do último playoff, Duncan Robinson e Max Strus combinaram para um catastrófico total de 6 pontos e 2/23 arremessos de campo.

“Eles tiveram um ritmo ótimo, especialmente no primeiro tempo”, disse o técnico do Heat, Erik Spoelstra. “Nossa disposição, esforço e resolução melhoraram no segundo tempo, mas neste nível você tem que jogar o jogo inteiro assim”./AFP

Quando serão os próximos jogos?

4 de junho às 21h: Nuggets x Heat

7 de junho às 21h30: Heat x Nuggets

9 de junho às 21h30: Heat x Nuggets

12 de junho às 21h30: Nuggets x Heat (se for necessário)

15 de junho às 21h30: Heat x Nuggets (se for necessário)

18 de junho às 21h: Nuggets x Heat (se for necessário)

Onde assistir

