Olimpíadas 2024: astro da NBA e campeão olímpico diz que EUA vão ‘atropelar’ Brasil no basquete

O ala-pivô do Golden State Warriors Draymond Green deu uma declaração polêmica envolvendo a seleção brasileira masculina de basquete, adversária do Dream Team dos Estados Unidos nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O jogador se mostrou extremamente confiante na classificação dos compatriotas e disse que os EUA vão ‘atropelar’ o Brasil na partida que acontece nesta terça-feira, 5.

Eu seu podcast, o The Draymond Green Show, o tetracampeão da NBA pelos Warriors disse que a diferença de placar será por mais de 40 pontos ao fim da partida. No fim, cumprimentou Gui Santos, companheiro de franquia em São Francisco e atleta do Brasil em Paris.

Draymond Green, ala do Golden State Warriors, é tetracampeão da NBA e bicampeão olímpico Foto: Reprodução/Twitter via @warriors

"Os EUA vai começar jogando contra o Brasil, acho que vamos varrer eles por uns 40 pontos sem problemas. É muito bom ver os brasileiros chegando até aqui, amo os brasileiros. Um salve para o Gui Santos, que está jogando pelo Brasil. Mas eles não têm nenhuma chance, vão perder por uns 35 ou 40 pontos de diferença e vamos avançar para as semifinais", afirma. Green ainda classificou a seleção como um time de jogadores velhos e afirmou que o time só irá melhorar quando construir um elenco formado por atletas mais novos e com mais vigor físico.

“Sendo sincero, o Brasil não tem o suficiente (para vencer). Eles são velhos, eles têm alguns caras bem velhos no time, eles não têm mais o Leandro Barbosa, nem o Anderson Varejão. Eles têm que reconstruir o time com jovens, então, eles não têm chance e já entendemos isso”.

Duelo de Dream Team´s

Em seu podcast, Draymond Green fez uma comparação entre o atual elenco dos Estados Unidos nos Jogos de Paris e o time de 1992, das Olimpíadas de 1992 em Barcelona, Espanha. Aquele foi considerado o primeiro Dream Team do país no basquete e tinha nomes como Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird em quadra.

Para o ala, que venceu os Jogos Olímpicos no Rio em 2016 e em Tóquio, 2020, afirma que Lebron, Curry, Durant e companhia forma um time melhor que o da década de 1990 e que, num hipotético encontro entre as equipes, o time de 2024 levaria a melhor.

“Acredita-se que o maior time de basquete dos Estados Unidos de todos os tempos seja o Dream Team de 1992. O time atual entra definitivamente nessa discussão, e francamente acho que o time de 2024 venceria o Dream Team em cinco de sete jogos, pelo menos. Respeito todos do Dream Team, estão todos no Hall da Fama, mas essa equipe de 2024 tem mais repertório em todas as partes da quadra”, completa.