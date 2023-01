Draymond Green revela trabalho pessoal após agressão a Poole: ‘Aprendi muito sobre meu temperamento’

Draymond Green chocou o mundo do basquete em outubro do ano passado, ao agredir Jordan Poole, seu companheiro de Golden State Warriors em um treino da equipe. Após uma encarada de Poole, Green atingiu o rosto de seu companheiro com um soco, levando-o ao chão. O lance foi filmado e logo viralizou nas redes sociais, com muitas críticas ao ala-pivô.

Três meses depois do episódio, Green relembrou o episódio, em entrevista ao jornal The New York Times, e disse que passou por um trabalho pessoal para entender melhor os motivos para agredir um colega de time. “Acho que aprendi muito sobre mim, meu temperamento, sobre como lidar com as coisas. Também aprendi que é uma coisa diária, aquele trabalho que você está fazendo para melhorar a si mesmo. Ainda não tenho certeza se posso dizer que posso processar 100% o “porquê”, mas o que tenho certeza é que isso me levou a trabalhar para melhorar a mim mesmo. Por muito tempo, parei de fazer esse trabalho”, contou.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

À época, Green foi afastado dos Warriors e pediu desculpas pelo comportamento errático. “Sempre tivemos uma boa relação. Jordan é um cara que eu sempre encorajei a ter uma voz, manter sua voz, ser quem ele é de verdade. Agora, é comigo fazer o trabalho para reconstruir [a relação], mas no tempo dele. Quando e se ele quiser fazer isso”, afirmou Green, após a agressão.

Uma das referências da dinastia dos Warriors, o jogador de 32 anos é considerado um dos mais polêmicos da NBA. Ao mesmo tempo em que preza pela sinceridade, por vezes, gera controvérsias pela língua afiada. Questionado sobre uma possível provocação de Poole antes de ser agredido, Green assumiu toda a responsabilidade pelo ato.

“Ao fazer um trabalho pessoal, o que ele disse para mim não tem importância. Se você vai apenas culpar o que ele disse, boa sorte no trabalho pessoal, porque isso é desviar do foco”.

Draymond Green, do Golden State Warriors, é marcado por Paolo Banchero, do Orlando Magic. Foto: THEARON W. HENDERSON / Getty Images via AFP

Em uma longa entrevista com o Times, Green comentou também sobre o seu entendimento do jogo e como o torcedor médio está longe de compreender totalmente o que acontece dentro de quadra. “A pessoa comum acha que entende o que está assistindo, mas eles não têm ideia”, diz.

“Eu estudo basquete por várias horas diariamente. Tem caras que jogam na NBA que não conhecem o jogo, mas a maioria das pessoas pensa: Ah, eu conheço. Não, você não! E, a propósito, não estou dizendo que você tem que jogar ou treinar na NBA para conhecer o jogo de basquete. Estou dizendo que é difícil conhecer o jogo, e muito poucos realmente conseguem”.

O Golden State Warriors, de Draymond Green, volta às quadras à meia-noite de quarta-feira, para receber o Phoenix Suns. A franquia da Califórnia, atual campeã, vem de duas derrotas seguidas e amarga apenas a sexta posição da Conferência Oeste da NBA.