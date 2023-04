Draymond Green perde o controle, dá forte pisão no peito de Sabonis e é expulso na NBA; veja vídeo

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors voltou a oscilar na noite desta segunda-feira e sofreu a segunda derrota na série melhor de sete jogos contra o Sacramento Kings. O revés teve participação direta de Draymond Green, expulso após se descontrolar e pisar no peito de Domantas Sabonis, do Kings, quando o atleta estava no chão.

No último quarto da partida, Green teve um momento de fúria quando Sabonis se desequilibrou no garrafão e caiu sobre o pé do pivô, agarrando seu pé. O lituano tentava um rebote ofensivo após ataque dos Kings e, enquanto estava no chão, os Warriors já armavam o contra-ataque com Stephen Curry.

Draymond Green and Domantas Sabonis get twisted up.



Green was issued a flagrant 2 (ejected) and Sabonis was issued a technical.



Ao se afastar de Sabonis, Green pisou, com força, no peito do adversário. O jogador ficou alguns minutos estirado no chão, enquanto a arbitragem analisava a jogada. O pivô dos Warriors foi expulso pela segunda falta flagrante da partida, enquanto Sabonis levou uma falta técnica, por se agarrar ao pé do adversário.

Essa não é a primeira vez que Green é criticado e punido por suas ações na NBA. Em 2016, foi suspenso por um jogo durante a série contra o Cleveland Cavaliers, pelo título da liga. Além disso, o jogador já entrou em confusão com James Harden, quando o astro ainda atuava pelo Houston Rockets, da Conferência Oeste.

Em quadra, a derrota dos Warriors por 114 a 106 permitiu aos Kings abrirem 2 a 0 no confronto da primeira rodada da pós-temporada da NBA. O vencedor da série avançará às semifinais da Conferência Oeste. Os Warriors até saíram na frente do duelo nesta segunda-feira, mas perderam rendimento a partir do segundo seguinte e viram os Kings assumirem o controle da partida antes o intervalo