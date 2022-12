Durant e Irving comandam, Nets batem Cavaliers e somam 9ª vitória seguida na NBA

Insuperável nestas últimas semanas, o Brooklyn Nets fez mais uma vítima na noite desta segunda-feira. Num confronto direto pelas primeiras posições da Conferência Leste da NBA, o time de Kevin Durant superou o Cleveland Cavaliers por 125 a 117, fora de casa. Foi a nona vitória consecutiva da equipe, que exibe a maior série invicta do campeonato no momento e a maior desde que a franquia se instalou em Nova York.

Com esta bela sequência de jogos, os Nets já foram incluídos na lista de favoritos ao título. O time ocupa o terceiro lugar do Leste, com as mesmas 22 vitórias do vice-líder Milwaukee Bucks e duas a menos que o líder Boston Celtics. O time do Brooklyn soma 12 derrotas.

Kevin Durant foi o destaque dos Nets na vitória sobre os Cavaliers na NBA. Foto: Ken Blaze/USA TODAY Sports

A grande série de vitórias afastou de vez as distrações extraquadra e as polêmicas, quase sempre envolvendo Kyrie Irving, que se recusou a tomar a vacina contra a covid-19. “Para ser honesto, nós sempre estivemos aqui apenas pelo basquete. O barulho que vem de fora pode fazer parecer que não ligamos para o jogo. Mas muitas vozes que falaram sobre o nosso vestiário não faziam ideia do que estava acontecendo”, desabafou Durant.

Dentro de quadra, Durant e o próprio Irving comandaram os Nets, com 32 pontos cada. O primeiro registrou ainda nove rebotes. A dupla contou com o apoio de T.J. Warren e seus 23 pontos e oito rebotes. Juntos, os três jogadores acabaram anulando a grande performance individual de Darius Garland, cestinha da partida, com 46 pontos para os Cavaliers. Ele ainda anotou oito assistências.

Com a 13ª derrota na temporada, a equipe de Cleveland, que mais uma vez não contou com o brasileiro Raulzinho em quadra, perdeu a chance de se aproximar do líder Celtics. A equipe exibe 22 vitórias e figura em quarto lugar no Leste.

Pela Conferência Oeste, o New Orleans Pelicans fez a lição de casa ao superar o Indiana Pacers por 113 a 93. O trio formado por Naji Marshall (22 pontos), Jonas Valanciunas (20) e CJ McCollum (19) comandou a equipe da casa na busca pela sua 21ª vitória - tem 12 derrotas. Os Pelicans ocupam a vice-liderança da tabela, cada vez mais perto do líder Denver Nuggets.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA

Cleveland Cavaliers 117 x 125 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 131 x 142 Los Angeles Clippers

Miami Heat 113 x 110 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 118 x 133 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 113 x 93 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 126 x 122 Utah Jazz

Continua após a publicidade

Portland Trail Blazers 124 x 113 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Houston Rockets

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Continua após a publicidade

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x New York Knicks

Golden State Warriors x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Denver Nuggets