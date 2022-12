Ele deixou de jogar na NBA por causa de uma doença autoimune grave e agora quer voltar às quadras

Paul Paolella reconheceu Kris Wilkes imediatamente. O cabelo estava um pouco mais comprido e seu corpo mais magro, mas Paolella tinha certeza de que era ele e pensou na última vez que viu Wilkes em um uniforme de basquete da universidade UCLA. Ele sabia que já se passaram alguns anos e se perguntou por que nunca tinha visto Wilkes na NBA. Mas ele não perguntou. Em vez disso, naquele dia em meados de janeiro, ele perguntou o que todos os personal trainers perguntam aos clientes em potencial: “Quais são seus objetivos de condicionamento físico?”

Quero recuperar minhas forças e quero jogar basquete novamente

Quando começaram a trabalhar juntos, Paolella contou a Wilkes sobre uma época em que ele precisou recuperar sua força. Paolella disse que sobreviveu a um câncer no estágio 4 três vezes, desde 2013. Mas mesmo no delírio nauseante da quimioterapia, ele nunca parou de se exercitar.

Quando Wilkes, 24 anos, ouviu a história de Paolella, ele compartilhou a sua. No dia do Draft da NBA em 2019, Wilkes, que deveria ser um dos primeiros atletas universitários selecionados no evento, acordou sem sentir as pernas. Ele foi diagnosticado com encefalomielite disseminada aguda, ou ADEM, um distúrbio autoimune. Esse diagnóstico foi além: se tratava de uma combinação extremamente rara de ADEM e síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio no qual o sistema imunológico ataca os nervos.

Depois de não ser draftado, Wilkes assinou um contrato com o New York Knicks, mas em vez de jogar no Madison Square Garden, ele passou os meses seguintes aprendendo a andar novamente. Uma seguro milionário garantiu o futuro financeiro de Wilkes, mas ele nunca desistiu de tentar jogar basquete profissionalmente.

“Kris foi claro sobre seu objetivo desde o início”, disse Paolella.

Ele afirmou que Wilkes “sabia que poderia ser apenas o cara que costumava ser uma estrela, que costumava jogar basquete e que agora fica sentado em seu apartamento o dia todo... ou ele pode ser o herói que deu a volta por cima”.

Inicialmente, Wilkes pesava cerca de 86 kg, abaixo dos 99 kg durante sua carreira universitária. Ele não conseguia fazer levantamento equivalente ao peso do seu corpo, e a amplitude de movimento em seus quadris, crítica para jogar no nível que a NBA exige, foi severamente restringida devido à atividade limitada.

Ele disse que ainda lida com problemas persistentes na bexiga, mas seus médicos lhe deram autorização para qualquer nível de atividade física. Ele afirma que está 95% tão saudável quanto se sentia no basquete universitário.

“Toda essa experiência foi uma revelação para mim”, disse Wilkes. “De uma forma estranha, isso tudo me deixou mais grato. Isso me fez apreciar as coisas que posso fazer. Estou mais grato do que nunca por poder jogar basquete”.

Enquanto trabalhava com Paolella para recuperar sua força - todos os dias da semana na academia e aos sábados na piscina - Wilkes também trabalhou com seu treinador de basquete de longa data, Olin Simplis, para recuperar suas habilidades.

Kris Wilkes quer voltar a jogar basquete após superar grave doença que o deixou fora do Draft da NBA em 2019. Foto: Alicia Afshar/The New York Times

“Quando as equipes ‘draftam’ você, elas lhe dão um pouco de tempo para se desenvolver”, disse Simplis. “Mas quando você entra pela porta dos fundos, como Kris terá que fazer, você precisa encontrar seu nicho.”

“Se algum dia eu voltar a jogar profissionalmente, sei que seria mais um jogador de cumprir determinados papéis”, disse Wilkes. “Jogando na defesa, pegando rebotes, fazendo bloqueios. E quando eu tenho a bola, é fazer passes inteligentes e arremessos de forma consistente.”

Wilkes sabe que chegar à NBA será um desafio gigantesco. Fazer isso provavelmente começaria com um convite da Summer League e exigiria tempo na G League, a liga de desenvolvimento da NBA, ou no exterior, onde se espera que os jogadores dominem antes de terem uma chance na liga americana.

Por meio de sua antiga agência, Wasserman e Simplis, Wilkes foi convidado recentemente para jogar na Academy USA, uma academia na área de Los Angeles que serve como casa para várias estrelas da NBA no período entre uma temporada e outra. Wilkes passou o dia anterior à sua participação imaginando como seria jogar basquete competitivo de alto nível novamente.

“No começo, como qualquer outra coisa, você fica nervoso”, disse ele. “Mas quando você começa a jogar, para mim, é tudo natural. São instintos”. Eu joguei duro e competi e, eventualmente, as pessoas começaram a me olhar como um jogador normal na quadra, o que foi incrível”.

Em vários dias, ele jogou com De’Andre Hunter, do Atlanta Hawks, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Spencer Dinwiddie, do Dallas Mavericks. Mas o que mais se destacou para Wilkes foi o dia em que a estrela do Brooklyn Nets, Kevin Durant, esteve presente na academia. Até mesmo alguns dos outros jogadores da NBA naquele dia pediram fotos ao astro, mas Wilkes não queria se distrair.

Eu lembrei a mim mesmo: ele tem o que eu quero

E para eu conseguir, eu tinha que provar que pertencia à mesma quadra que ele. Isso é o que eu fiz.”

Quando o período na academia terminou, Wilkes se sentiu mais confiante do que nunca de que um retorno era possível. À medida que avança em direção ao seu objetivo, ele também está trabalhando na Origyn Sport, uma empresa que começou com o dinheiro do seguro. Ele criou uma bola de basquete para treinamento e seus vídeos usando ela têm milhões de visualizações no TikTok.

Mas o basquete profissional nunca está longe de sua mente. “Meus médicos me disseram que talvez eu não consiga andar de novo, e aqui estou eu na academia todos os dias”, disse ele. “Tudo foi tirado de mim, então toda vez que recebo algo de volta, é uma bênção. Quando alguém estiver pronto para me dar outra chance de jogar basquete, acredite: estarei pronto.”