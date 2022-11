Embiid exibe performance histórica e Philadelphia 76ers bate Utah Jazz na NBA

Publicidade

O camaronês Joel Embiid fez história na noite deste domingo na NBA. O ala/pivô camaronês liderou o Philadelphia 76ers na vitória sobre o Utah Jazz por 105 a 98, em casa, com a marca de 59 pontos, além de números expressivos tanto no ataque quanto na defesa. Em outros jogos do dia, o Golden State Warriors perdeu e o Los Angeles Lakers venceu.

Na Filadélfia, Embiid apresentou a melhor performance de sua carreira. O jogador de 28 anos obteve a maior pontuação da sua vida, com 59, e não apenas obteve um “double-double”, com seus 11 rebotes. Ele ainda registrou oito assistências e sete tocos, sendo o destaque em todos os setores da quadra. “Eu nunca vi uma performance tão dominante combinando defesa e ataque”, disse Doc Rivers, técnico dos Sixers.

O camaronês Joel Embiid anotou 59 pontos e 11 rebotes, fazendo um 'double-double' na partida contra Utah Jazz. Foto: Matt Slocum/AP

Embiid se tornou o quinto maior pontuador da história da franquia de Filadélfia. Está atrás agora de Allen Iverson, autor de 60 pontos em 2005, e de Wilt Chamberlain, que detém os três primeiros postos desta estatística: 68 (em 1967), 65 (1966) e 62 (1966). “Estes caras são lendas que jogaram aqui e que eu respeito muito. Estar na companhia deles significa muito para mim”, comentou o camaronês.

Na prática, Embiid somou nada menos que 101 pontos em pouco mais de 24 horas. Isso porque, na noite anterior, ele havia conduzido os Sixers a outra vitória, sobre o Atlanta Hawks, com 42 pontos seus no placar. “Meus colegas de time perceberam que eu estava com a mão quente e apenas me alimentaram com os passes”, disse o destaque da equipe da Filadélfia.

Com esta reação nos últimos dias, os Sixers somam agora o mesmo número de vitórias e de derrotas: sete. E já se aproxima dos primeiros colocados da Conferência Leste. Já o Jazz, liderado pelo “double-double” de Lauri Markkanen, de 15 pontos e dez rebotes, ocupa o quarto posto no Oeste, com 10 triunfos e cinco derrotas.

Em outro jogo importante da noite, o Golden State Warriors segue sofrendo com sua irregularidade em quadra. Fora de casa, perdeu para o modesto Sacramento Kings por 122 a 115. Stephen Curry fez a sua parte e foi o cestinha do duelo, com 27 pontos. Andrew Wiggins anotou 26.

Mas a dupla foi ofuscada por Domantas Sabonis e seu “double-double” de 26 pontos e 22 pontos, além de oito assistências. De’Aaron Fox e Keegan Murray marcaram 22 e 21 pontos, respectivamente. Os Kings, em uma temporada acima da média, já estão em nono no Oeste, com seis vitórias e seis derrotas. Já os atuais campeões da NBA seguem aos trancos e barrancos, com apenas cinco triunfos e oito revezes, entre os últimos colocados da tabela.

Em Los Angeles, os Lakers deram mais um passo rumo à recuperação no campeonato. Derrotaram o Brooklyn Nets por 116 a 103. Sem LeBron James, o time da casa contou com 37 pontos e 18 rebotes de Anthony Davis. Pelos Nets, Kevin Durant marcou 31. Apesar do triunfo, apenas o terceiro em 13 jogos, os Lakers estão em penúltimo lugar no Oeste. Os Nets somam seis triunfos e oito derrotas.

Em casa, o Cleveland Cavaliers foi parado pelo Minnesota Timberwolves pelo placar de 124 a 129. O time do brasileiro Raulzinho vinha em grande momento, mas perdeu o ritmo nos últimos jogos. Está agora em quarto lugar, com oito vitórias e cinco derrotas, na Conferência Leste. Desta vez, o brasileiro esteve em quadra por cinco minutos, mas não registrou pontos, assistências ou rebotes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New York Knicks 135 x 145 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 102 x 92 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 124 x 129 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 105 x 98 Utah Jazz

Chicago Bulls 103 x 126 Denver Nuggets

Sacramento Kings 122 x 115 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 116 x 103 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x San Antonio Spurs