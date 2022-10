Empresas de apostas investem no basquete de olho em crescimento para Paris-2024

Após espalharem os tentáculos pelo futebol brasileiro, patrocinando diversas equipes, as empresas de apostas têm um novo foco: o basquete. Duas das principais entidades da modalidade no Brasil fecharam parcerias com companhias que trabalham neste ramo.

A Confederação Brasileira de Basquete agora tem galera.bet e a Odds & Scouts como parceiras até 2031. A Liga Nacional de Basquete fechou por três anos com a Sportsbet.io, que vai promover os torneios da entidade, entre eles o Novo Basquete Brasil (NBB), com programas ao vivo, podcasts e conteúdos digitais e educativos sobre apostas.

CBB e LNB seguem uma tendência de outras grandes ligas ao redor do mundo. A NBA, por exemplo, renovou com DraftKings e FanDuel no ano passado. Comissão da liga americana, Adam Silver ainda não autorizou os times a estamparem as marcas em suas camisas, mas vale lembrar que até 2017/2018 era proibido qualquer patrocinador nas camisas dos times.

O basquete brasileiro tem recuperado o espaço perdido pelo vôlei nos últimos anos e com os novos parceiros almeja dar o próximo passo, visando ser uma potência mundial outra vez. O galera.bet apoiará também a modalidade 3x3, estreante na olimpíada de Tóquio, realizada em 2021, e que estará presente também em Paris-2024.

A casa de apostas já é parceira do basquete do Corinthians, que tem contado com grande apoio de sua torcida. “Participar desse novo ciclo olímpico junto com a seleção brasileira é muito importante para o galera.bet. O basquete é um dos principais esportes no Brasil. Além disso, dentro do ramo de apostas esportivas, o esporte é um dos mais relevantes, sempre muito procurado pelos apostadores”, afirmou Ricardo Bianco Rosada, CMO da empresa.

A Liga Nacional de Basquete, responsável pelo NBB, fechou com com o Sportsbet.io

O acordo com o basquete e as seleções masculina e feminina vai além de um ciclo olímpico e prevê uma parceria a longo prazo.

A Odds & Scouts, além do patrocínio, oferecerá suas ferramentas à seleção. Ela conta com tecnologias de ponta para fornecer dados e estatísticas em tempo real, ajudando a comissão técnica e o departamento de análise. Do outro lado, o acordo prevê exclusividade para a empresa em streamings de vídeo para a geração de “odds”, fundamentais para as apostas.

A CBB pretende utilizar parte dos recursos para expandir a prática do 3x3, agora uma modalidade olímpica. Tanto a equipe masculina quanto a feminina não conseguiram se classificar para Tóquio e o foco agora é participar dos Jogos de Paris, em 2024. Junto com o galera.bet, está previsto construções de locais espalhados pelo Brasil para aumentar o acesso ao esporte.

“Também faz parte do nosso projeto trabalhar o 3x3. É uma modalidade que estará nos Jogos de Paris-2024. Isso sem falar na plasticidade, na dinâmica do jogo em si, e no caráter inclusivo da modalidade. É um estilo de jogo mais acessível aos praticantes, que alimenta o sonho de se tornar um atleta, e isso humaniza ainda mais o esporte. Daí a construção de quadras em algumas cidades, como parte do legado deste patrocínio, ajudando ainda mais o crescimento deste esporte”, projeta Ricardo Bianco Rosada.

A parceria entre CBB e galera.bet é o maior acordo de uma confederação olímpica desde os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, justamente a última participação do basquete brasileiro em uma olimpíada, o que aumenta a esperança para o esporte.

Sports Value publicou recentemente uma análise sobre o crescimento do basquete no Brasil em que apontou que hoje existem 58 milhões de fãs do esporte no País. O número sobe para quase 70 milhões se incluirmos ainda crianças e adolescentes.