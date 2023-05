Entenda como o rapper J. Cole ajudou o Miami Heat a chegar na final da NBA

Se o Miami Heat superou o Boston Celtics para chegar à final da NBA e enfrentar o Denver Nuggets, o rapper americano J. Cole tem uma parcela importante de contribuição. O fundador da gravadora Dreamville Records e dono de sucessos como She Knows, No Role Modelz e Middle Child foi o responsável por colocar Caleb Martin no caminho da franquia da Flórida.

Eles se conheceram em 2021, quando Caleb Martin havia sido dispensado pelo Charlotte Hornets após duas temporadas com números nada convincentes. Sem muita perspectiva para continuar na NBA, o jogador treinava na academia de propriedade do rapper, que sempre teve uma forte ligação com o basquete.

J. Cole ficou admirado com o desempenho de Caleb Martin e prometeu ajudá-lo. “Ele me viu todos os dias, jogando contra ele e outros caras. Me disse que iria acionar alguns contatos que tinha na NBA”, contou.

Um telefonema para Caron Butler, assistente de Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat, foi o início de uma relação que colocou ambos na final da NBA. “Convidei o Martin para os treinos e depois disso ele realmente mereceu o seu lugar”, explicou Butler.

Rapper J. Cole duranta apresentação no All-Star Game da NBA em 2019 Foto: Jeremy Brevard / USA TODAY Sports

Mas não foi tão simples assim. O período de teste no Miami Heat era como uma última chance para Caleb Martin. “Senti como se estivesse quase no suporte de vida”, resumiu. “Tive toda essa adrenalina, não dormi muito na noite anterior, mas eu chego lá e tenho um bom desempenho.”

Inicialmente, Caleb Martin assinou um contrato bilateral. Mas se encaixou na rotação da equipe em sua primeira temporada e logo fechou por três anos, em um acordo de US$ 20 milhões (R$ 101 milhões).

Na temporada regular, o jogador de 27 anos registrou médias de 9,6 pontos e 4,8 rebotes, com 29,3 minutos em quadra. Na série contra o Boston Celtics, o desempenho foi espetacular, com 19,2 pontos e 6,4 pontos. No sétimo e decisivo jogo, Caleb Martin anotou um duplo-duplo, com 26 pontos e 10 rebotes.

“O desempenho talvez tenha surpreendido vocês (jornalistas), que não veem ele treinar todo dia. Ele nem draftado foi, passou pela G-League, foi titular no Charlotte Hornets e agora está conosco. Para vocês, é isso que parece”, afirmou Jimmy Butler, astro do Miami Heat. “Para nós, ele é um grande jogador, um armador, um arremessador. Todo mundo vê Caleb treinar esses arremessos todos os dias, então não surpreendente. Ele vai ser ainda melhor nas finais”, acrescentou.

Jimmy Butler tem razão. J. Cole também percebeu que Caleb Martin tinha um talento ainda a ser explorado. E nenhum lugar seria melhor do que o Miami Heat, que fez algo parecido com o próprio Butler, que acumulava passagens turbulentas por outras franquias.

Caleb Martin resumiu bem o casamento com o Miami Heat. “É o lugar perfeito para mim.”